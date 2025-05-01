У "гальмах" винні ці функції — як пришвидшити роботу смартфона на Android

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Навіть якщо ваш телефон на Android оснащено потужним "залізом", іноді він усе-таки працює не так швидко, як хотілося б. Часто справа не в апаратному забезпеченні, а в налаштуваннях, які обмежують швидкодію.

Про функції, що можуть стримувати ваш гаджет, пише MakeUseOf.

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Адаптивна батарея

Android відстежує, які програми ви відкриваєте рідше, і обрізає їхню фонову активність, щоб зберегти заряд. Така економія іноді обертається повільнішим запуском застосунків і затримками сповіщень. Якщо у вас велика батарея чи швидке заряджання, у меню "Налаштування" — "Батарея" — "Адаптивні налаштування" варто вимкнути перемикач "Адаптивна батарея". На смартфонах Samsung шлях інший: "Налаштування" — "Батарея" — "Обмеження фонової роботи", далі три крапки — "Адаптивна батарея".

RAM Plus / RAM Boost

Функція перетворює частину внутрішнього сховища на віртуальну ОЗП. Оскільки накопичувач працює повільніше за оперативну пам'ять, часте звернення до нього уповільнює перемикання програм і збільшує час завантаження. На пристроях з 8 ГБ RAM і більше додаткова "псевдопам'ять" зайва. Відключити її можна через "Налаштування" — "Батарея та обслуговування" — "Пам’ять" — "RAM Plus" (Samsung) або за допомогою пошуку "RAM Plus / Boost" у системних налаштуваннях.

Швидкість обробки

Більшість виробників пропонують режими продуктивності. На Samsung за замовчуванням увімкнено "Оптимізований" — баланс між швидкодією та автономністю. Якщо під час ігор чи важких застосунків помітні підвисання, у "Налаштування" — "Обслуговування пристрою" — "Швидкість обробки" перейдіть на "Високий" або "Максимальний". На інших моделях шукайте пункт "Режим продуктивності".

Фонова активність застосунків

Десятки програм залишаються активними для синхронізації даних. Перегляньте споживання заряду в меню батареї: якщо рідко використовуваний застосунок значиться серед "ненажер", обмежте його у фоні. Це зменшить навантаження й продовжить автономність.

Автосинхронізація облікових записів

Кожен новий акаунт одразу отримує постійну синхронізацію контактів, пошти й календаря. Велика їх кількість створює відчутний трафік і навантаження на процесор. Перейдіть у "Налаштування" — "Акаунти й резервне копіювання" — "Керування акаунтами" та залиште синхронізацію лише там, де вона справді потрібна.

Шкала анімації 1x

Анімації прикрашають інтерфейс, але на старших пристроях роблять його гальмівним. У меню "Параметри розробника" (активується сімома натисканнями на "Номер збірки" в інформації про ПЗ) зменште "Шкалу анімації вікна", "Переходу" й "Тривалості анімації" до 0,5x або вимкніть зовсім — інтерфейс стане швидшим.

Ліміт фонового процесу

Android тримає відкритими кілька програм одночасно. На слабких або бюджетних моделях це може спричинити паузи та зависання. У тих самих "Параметрах розробника" знайдіть "Обмеження фонового процесу" й оберіть небагато дозволених процесів або стандарт. Якщо після зміни втрачаються сповіщення чи зупиняється музика, поверніться до "Стандартного ліміту".

Жодна з описаних змін не зробить смартфон миттєво "літаком", але разом вони відчутно підвищують плавність роботи.

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