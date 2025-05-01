В "тормозах" виноваты эти функции — как ускорить работу смартфона на Android

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Даже если ваш телефон на Android оснащен мощным "железом", иногда он все-таки работает не так быстро, как хотелось бы. Часто дело не в аппаратном обеспечении, а в настройках, которые ограничивают быстродействие.

О функциях, которые могут сдерживать ваш гаджет, пишет MakeUseOf.

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Адаптивная батарея

Android отслеживает, какие приложения вы открываете реже, и обрезает их фоновую активность, чтобы сохранить заряд. Такая экономия иногда оборачивается более медленным запуском приложений и задержками уведомлений. Если у вас большая батарея или быстрая зарядка, в меню "Настройки" — "Батарея" — "Адаптивные настройки" стоит выключить переключатель "Адаптивная батарея". На смартфонах Samsung путь другой: "Настройки" — "Батарея" — "Ограничение фоновой работы", далее три точки — "Адаптивная батарея".

RAM Plus / RAM Boost

Функция превращает часть внутреннего хранилища в виртуальную ОЗУ. Поскольку накопитель работает медленнее оперативной памяти, частое обращение к нему замедляет переключение программ и увеличивает время загрузки. На устройствах с 8 ГБ RAM и более дополнительная "псевдопамять" лишняя. Отключить ее можно через "Настройки" — "Батарея и обслуживание" — "Память" — "RAM Plus" (Samsung) или с помощью поиска "RAM Plus/Boost" в системных настройках.

Скорость обработки данных

Большинство производителей предлагают режимы производительности. На Samsung по умолчанию включен "Оптимизированный" — баланс между быстродействием и автономностью. Если во время игр или тяжелых приложений заметны подвисания, в "Настройки" — "Обслуживание устройства" — "Скорость обработки" перейдите на "Высокий" или "Максимальный". На других моделях ищите пункт "Режим производительности".

Фоновая активность приложений

Десятки приложений остаются активными для синхронизации данных. Просмотрите потребление заряда в меню батареи: если редко используемое приложение значится среди "обжор", ограничьте его в фоне. Это уменьшит нагрузку и продлит автономность.

Автосинхронизация учетных записей

Каждый новый аккаунт сразу получает постоянную синхронизацию контактов, почты и календаря. Большое их количество создает ощутимый трафик и нагрузку на процессор. Перейдите в "Настройки" — "Аккаунты и резервное копирование" — "Управление аккаунтами" и оставьте синхронизацию только там, где она действительно нужна.

Шкала анимации 1x

Анимации украшают интерфейс, но на старших устройствах делают его тормозным. В меню "Параметры разработчика" (активируется семью нажатиями на "Номер сборки" в информации о ПО) уменьшите "Шкалу анимации окна", "Перехода" и "Длительности анимации" до 0,5x или отключите совсем — интерфейс станет быстрее.

Лимит фонового процесса

Android держит открытыми несколько программ одновременно. На слабых или бюджетных моделях это может вызвать паузы и зависания. В тех же "Параметрах разработчика" найдите "Ограничения фонового процесса" и выберите немного разрешенных процессов или стандарт. Если после изменения пропадают уведомления или останавливается музыка, вернитесь к "Стандартному лимиту".

Ни одно из описанных изменений не сделает смартфон мгновенно "самолетом", но вместе они ощутимо повышают плавность работы.

Напомним, Google обнаружила 62 опасные уязвимости в смартфонах на Android. Пользователей предупредили, что две из них представляют особую угрозу, и необходимо немедленно обновить свои устройства.

Также мы писали, что пользователи привыкли видеть на Android-смартфонах надпись "Система обновлена" после загрузки новой версии операционной системы. Однако на самом деле это не всегда соответствует действительности, и в системе скрываются важные обновления, которые остаются незамеченными.