Google перейдет на Material Design 3 Expressive — что изменится в Android

Логотип операционной системы Android 16 на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google готовит существенное обновление своего дизайнерского подхода к Android. В расписании конференции Google I/O и благодаря случайно опубликованному блогу компании стало известно, что "Material 3" эволюционирует в "Material Design 3 Expressive". Новая система, по словам Google, призвана создавать интерфейсы, которые резонируют с людьми на эмоциональном уровне.

Об этом пишет TechCrunch.

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В извлеченном из сети блоге Google отмечается "смелое использование форм и цветов", которое должно сделать взаимодействие с Android более увлекательным. Хоть конкретика по внедрению пока отсутствует, компания уверяет, что экспрессивный дизайн привлекает внимание к ключевым элементам и повышает эффективность действий пользователя, причем особенно полезным оказывается для пожилых людей.

Дизайн элементов системы Android с Material Design 3 Expressive. Фото: 9to5Google

Понятие Material Design появилось в 2014 году как открытый набор принципов визуального, двигательного и интерактивного дизайна. Следующим большим шагом стал анонс "Material You" (известный также как Material 3) в мае 2021 года — именно тогда Android получил адаптивный интерфейс, который меняет цветовую схему в соответствии с обоями пользователя. Новая итерация, как ожидается, не станет кардинальной перестройкой, а скорее развитием идей Material You.

В Google подчеркивают, что экспрессивный подход не является универсальным: разработчикам все еще нужно учитывать устоявшиеся стандарты и шаблоны, адаптируя их под свои приложения. На сессии I/O под названием "Build next-level UX with Material 3 Expressive" участникам обещают обучение "эмоциональным паттернам дизайна", которые повышают вовлеченность и удобство, а также ранний доступ к файлам и альфа-коду для экспериментов до публичного релиза.

Скрытая публикация быстро исчезла из официального блога, однако копию уже сохранил Wayback Machine, а расписание Google I/O подтверждает: детальный анонс Material 3 Expressive прозвучит позже в этом месяце.

Напомним, на Android уже давно доступна опция записи видео с экрана смартфона. Но в Android 16 ее усовершенствовали: теперь пользователи могут фиксировать не только содержимое основного дисплея, но и все, что транслируется на внешний монитор, подключенный к устройству.

Также мы писали, что даже самый мощный Android-смартфон может иногда работать медленнее, чем ожидалось. В большинстве случаев причиной является не "железо", а определенные системные настройки, которые искусственно сдерживают производительность.