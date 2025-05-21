Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Випущено бета-версію Android 16 з новим дизайном — як оновитися arrow

Випущено бета-версію Android 16 з новим дизайном — як оновитися

21 травня 2025 10:04
Володимир Мололкін - редактор
Google випустила бета-версію Android 16 з новим дизайном — хто може встановити
Завантаження бета-версії Android 16 на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Під час конференції Google I/O 2025 компанія оголосила про вихід першої бета-версії Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release). Цей етап тестування несе оновлення системи без кардинальних змін у функціональності, проте містить важливі візуальні новації, пов'язані з новим стилем Material 3 Expressive. Він не з'явиться у фінальній версії Android 16, яка вийде вже наступного місяця, але має стати частиною майбутнього Pixel Feature Drop.

Про це пише Android Police.

Реклама
Читайте також:

Що нового в Android 16 QPR1

Оновлення вже доступне для всіх користувачів бета-програми Android, починаючи з Pixel 6 і новіших моделей, включно з планшетами та гнучкими пристроями Google. Номер збірки — BP31.250502.008, хоча компанія помилково вказала серпневі патчі безпеки, коли останній офіційний бюлетень датується 5 травня 2025 року.

Хоча офіційні нотатки до оновлення доволі стислі, Google підтверджує наявність в ньому елементів нового інтерфейсу Material 3 Expressive. У попередній версії Android 16 було започатковано редизайн, який зараз продовжується через QPR — це регулярні квартальні оновлення, що надходять у вигляді Feature Drops як до відкритого коду AOSP, так і на пристрої Pixel.

На відміну від ранніх тестових збірок Android, ці оновлення підходять для повсякденного використання та не змінюють API, які впливають на роботу додатків.

Серед помітних змін — оновлений вигляд сповіщень, швидких налаштувань, екрану блокування й лаунчера. Це частина масштабного редизайну Android, який вперше за довгий час змінює загальну візуальну мову платформи.

Користувачі, які не хочуть залишатися в бета-програмі, можуть відмовитися від оновлення вже зараз, щоб отримати стабільну версію Android 16 без втрати даних. В іншому випадку, після встановлення цієї бета-версії та виходу з програми, відбудеться обов'язкове скидання пристрою до заводських налаштувань.

Для встановлення оновлення достатньо перейти до "Налаштування" — "Система" — "Оновлення ПЗ" — "Перевірити наявність оновлень". Збірка вже з'явилася на всіх протестованих пристроях і має розмір понад 500 МБ.

Бета-версия Android 16
Оновлення Android 16 QPR1 Beta 1 для пристроїв Pixel. Фото: Android Police

Google також опублікувала OTA-файли й образи заводських прошивок, проте встановлення вручну потребує розблокованого завантажувача, що підходить лише досвідченим користувачам.

Нагадаємо, у 2025 році Android-смартфони остаточно закріпили за собою статус повноцінних кишенькових комп'ютерів. Їхня багатозадачність вимагає не тільки потужного процесора, а й значного обсягу оперативної пам'яті.

Також ми писали, що у новому системному оновленні Google одночасно обмежила частину дій користувачів і посилила їхній захист. У компанії підтвердили, що з виходом Android 16 телефони більше не дозволятимуть здійснювати певні ризиковані дії під час дзвінків із невідомих номерів, натомість користувачі отримають розширений захист через систему Advanced Protection.

Google Android смартфон операційна система оновлення Google Pixel
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама