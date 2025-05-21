Google випустила бета-версію Android 16 з новим дизайном — хто може встановити

Завантаження бета-версії Android 16 на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Під час конференції Google I/O 2025 компанія оголосила про вихід першої бета-версії Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release). Цей етап тестування несе оновлення системи без кардинальних змін у функціональності, проте містить важливі візуальні новації, пов'язані з новим стилем Material 3 Expressive. Він не з'явиться у фінальній версії Android 16, яка вийде вже наступного місяця, але має стати частиною майбутнього Pixel Feature Drop.

Про це пише Android Police.

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Що нового в Android 16 QPR1

Оновлення вже доступне для всіх користувачів бета-програми Android, починаючи з Pixel 6 і новіших моделей, включно з планшетами та гнучкими пристроями Google. Номер збірки — BP31.250502.008, хоча компанія помилково вказала серпневі патчі безпеки, коли останній офіційний бюлетень датується 5 травня 2025 року.

Хоча офіційні нотатки до оновлення доволі стислі, Google підтверджує наявність в ньому елементів нового інтерфейсу Material 3 Expressive. У попередній версії Android 16 було започатковано редизайн, який зараз продовжується через QPR — це регулярні квартальні оновлення, що надходять у вигляді Feature Drops як до відкритого коду AOSP, так і на пристрої Pixel.

На відміну від ранніх тестових збірок Android, ці оновлення підходять для повсякденного використання та не змінюють API, які впливають на роботу додатків.

Серед помітних змін — оновлений вигляд сповіщень, швидких налаштувань, екрану блокування й лаунчера. Це частина масштабного редизайну Android, який вперше за довгий час змінює загальну візуальну мову платформи.

Користувачі, які не хочуть залишатися в бета-програмі, можуть відмовитися від оновлення вже зараз, щоб отримати стабільну версію Android 16 без втрати даних. В іншому випадку, після встановлення цієї бета-версії та виходу з програми, відбудеться обов'язкове скидання пристрою до заводських налаштувань.

Для встановлення оновлення достатньо перейти до "Налаштування" — "Система" — "Оновлення ПЗ" — "Перевірити наявність оновлень". Збірка вже з'явилася на всіх протестованих пристроях і має розмір понад 500 МБ.

Оновлення Android 16 QPR1 Beta 1 для пристроїв Pixel. Фото: Android Police

Google також опублікувала OTA-файли й образи заводських прошивок, проте встановлення вручну потребує розблокованого завантажувача, що підходить лише досвідченим користувачам.

Нагадаємо, у 2025 році Android-смартфони остаточно закріпили за собою статус повноцінних кишенькових комп'ютерів. Їхня багатозадачність вимагає не тільки потужного процесора, а й значного обсягу оперативної пам'яті.

Також ми писали, що у новому системному оновленні Google одночасно обмежила частину дій користувачів і посилила їхній захист. У компанії підтвердили, що з виходом Android 16 телефони більше не дозволятимуть здійснювати певні ризиковані дії під час дзвінків із невідомих номерів, натомість користувачі отримають розширений захист через систему Advanced Protection.