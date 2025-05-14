Google змінює звичний дизайн Android 16 — що нового принесе Material 3 Expressive

Редизайн елементів Android 16 у стилі Material 3 Expressive. Фото: Google

Під час шоу The Android Show: I/O Edition компанія Google представила масштабне оновлення дизайну Material 3 Expressive, яке з'явиться восени разом з Android 16 і спершу дістанеться смартфонів Pixel. Розробники обіцяють емоційніший інтерфейс із "живими" анімаціями, що залишиться водночас енергоощадним.

Про це пише 9to5Google.

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Більше глибини та руху — без шкоди продуктивності

У Material 3 Expressive Google робить ставку на природну, "пружну" фізику елементів. Відхиливши сповіщення, користувач відчуває виразний тактильний відгук, а сусідні картки ледь помітно реагують на жест. Така ж динаміка помітна під час закриття програм у меню Recents, зміни гучності чи розгортання шторки сповіщень. Ефект розмиття фону в Quick Settings, панелі сповіщень і вікні багатозадачності додає інтерфейсу глибини, водночас зберігаючи контекст під час переходів між екранами.

Оновлення починається з екрана блокування: дата з віджетами "At a Glance" тепер зміщується вправо від кута годинника, якщо є сповіщення, або опускається під повний час, коли їх немає. На заблокованому дисплеї та Always-on Display з'являться Live Updates для служб доставки, таксі й навігації. Після розблокування одним дотиком до піктограми поруч із годинником можна розгорнути повну картку сповіщення.

У статус-барі оновилися значки з чіткішим розподілом елементів, а віджет "At a Glance" на головному екрані став компактнішим. Коли користувач опускає панель сповіщень, нова прозорість залишає шпалеру видимою. Внизу з'являються кнопки історії сповіщень і очищення всіх карток. Повне меню Quick Settings отримало змінний розмір плиток, що дає змогу розмістити більше швидких дій, а активні елементи перетворюються з "пігулок" на заокруглені прямокутники. Регулятори яскравості та гучності тепер масивніші та мають помітну "ручку" для зручнішого перетягування.

Google наголошує, що всі графічні новації не позначаться на швидкодії чи витраті заряду. Крім того, система Material 3 Expressive почне з'являтися у фірмових застосунках: перехід уже тестують у Google Keep, а нові віджети Gemini відповідатимуть тому ж стилю.

Уточнюється, що оновлено або розроблено п'ятнадцять компонентів UI:

з'явилися групи кнопок;

меню плаваючих дій;

індикатори завантаження;

роздільні кнопки та поліпшені панелі інструментів;

доопрацювали панелі застосунків;

каруселі;

розширені FAB;

навігаційні елементи;

індикатори прогресу.

Нова система Motion Physics імітує реальні пружні властивості об'єктів, тож анімації мають природний та передбачуваний вигляд, а колірні переходи відбуваються плавно.

Типографіка отримала розширені стилі для змінних і статичних шрифтів, що допомагає виділяти важливі елементи й водночас зберігати читабельність. Для аватарів та декоративних фігур додано 35 форм із вбудованими анімаціями трансформації — від простого перетворення квадрата на коло до складних сценаріїв. Розширена палітра кольорів посилює ієрархію та робить ключові дії виразнішими, а самі розробники отримують "експресивні тактики" — поєднання кольору, типографіки, руху та форм, щоб спрямувати увагу користувача на головне.

Material 3 Expressive дебютує разом з Android 16 пізніше цього року на смартфонах Pixel та поступово стане стандартом для застосунків Google і ширшої екосистеми Android.

Нагадаємо, Google оприлюднила розклад сесій конференції I/O 2025, яка відбудеться 20–21 травня. Компанія окреслила головні акценти заходу цього року — серед них очікуються важливі новини для користувачів і розробників у сферах Android, штучного інтелекту та XR-технологій.

Також ми писали, що обурення з приводу того, що Pixel 8 не отримає функцію Battery Health з Android 16, може здаватися перебільшеним, оскільки серія Pixel завжди позиціювалася як приклад довготривалої підтримки. Тож виникає запитання: чи справді семирічний цикл оновлень має сенс, якщо ключові функції оминають навіть флагмани минулого року?