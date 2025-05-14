Google меняет привычный дизайн Android 16 — что нового принесет Material 3 Expressive

Редизайн элементов Android 16 в стиле Material 3 Expressive. Фото: Google

Во время шоу The Android Show: I/O Edition компания Google представила масштабное обновление дизайна Material 3 Expressive, которое появится осенью вместе с Android 16 и сначала доберется до смартфонов Pixel. Разработчики обещают более эмоциональный интерфейс с "живыми" анимациями, который останется при этом энергосберегающим.

Об этом пишет 9to5Google.

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Больше глубины и движения — без ущерба производительности

В Material 3 Expressive Google делает ставку на естественную, "упругую" физику элементов. Отклонив уведомление, пользователь чувствует отчетливый тактильный отклик, а соседние карточки едва заметно реагируют на жест. Такая же динамика заметна при закрытии программ в меню Recents, изменении громкости или развертывании шторки уведомлений. Эффект размытия фона в Quick Settings, панели уведомлений и окне многозадачности добавляет интерфейсу глубины, одновременно сохраняя контекст при переходах между экранами.

Обновление начинается с экрана блокировки: дата с виджетами At a Glance теперь смещается вправо от угла часов, если есть уведомления, или опускается под полное время, когда их нет. На заблокированном дисплее и Always-on Display появятся Live Updates для служб доставки, такси и навигации. После разблокировки одним касанием к пиктограмме рядом с часами можно развернуть полную карту уведомлений.

В статус-баре обновились значки с более четким распределением элементов, а виджет At a Glance на главном экране стал компактнее. Когда пользователь опускает панель уведомлений, новая прозрачность оставляет обои видимыми. Внизу появляются кнопки истории уведомлений и очистки всех карточек. Полное меню Quick Settings получило переменный размер плиток, что позволяет разместить больше быстрых действий, а активные элементы превращаются из "таблеток" в закругленные прямоугольники. Регуляторы яркости и громкости теперь массивные и имеют заметную "ручку" для удобного перетаскивания.

Google отмечает, что все графические новации не скажутся на быстродействии или расходе заряда. Кроме того, система Material 3 Expressive начнет появляться в фирменных приложениях: переход уже тестируют в Google Keep, а новые виджеты Gemini будут соответствовать тому же стилю.

Уточняется, что обновлено или разработано пятнадцать компонентов UI:

появились группы кнопок;

меню плавающих действий;

индикаторы загрузки;

раздельные кнопки и улучшенные панели инструментов;

доработаны панели приложений;

карусели;

расширенные FAB;

навигационные элементы;

индикаторы прогресса.

Новая система Motion Physics имитирует реальные упругие свойства объектов, поэтому анимации выглядят естественно и предсказуемо, а цветовые переходы происходят плавно.

Типографика получила расширенные стили для переменных и статических шрифтов, что помогает выделять важные элементы и при этом сохранять читабельность. Для аватаров и декоративных фигур добавлено 35 форм со встроенными анимациями трансформации — от простого превращения квадрата в круг до сложных сценариев. Расширенная палитра цветов усиливает иерархию и делает ключевые действия более выразительными, а сами разработчики получают "экспрессивные тактики" — сочетание цвета, типографики, движения и форм, чтобы направить внимание пользователя на главное.

Material 3 Expressive дебютирует вместе с Android 16 позже в этом году на смартфонах Pixel и постепенно станет стандартом для приложений Google и более широкой экосистемы Android.

Напомним, Google обнародовала расписание сессий конференции I/O 2025, которая состоится 20-21 мая. Компания обозначила главные акценты мероприятия в этом году — среди них ожидаются важные новости для пользователей и разработчиков в сферах Android, искусственного интеллекта и XR-технологий.

Также мы писали, что возмущение, что Pixel 8 не получит функцию Battery Health с Android 16, может казаться преувеличенным, поскольку серия Pixel всегда позиционировалась как пример долговременной поддержки. Поэтому возникает вопрос: действительно ли семилетний цикл обновлений имеет смысл, если ключевые функции обходят даже флагманы прошлого года?