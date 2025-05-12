Темна правда 7 років оновлень Android — чому це не гарантія нових функцій

В руках смартфон з меню оновлення системи на екрані. Фото: скриншот/YouTube

Бурхливе обурення довкола того, що Pixel 8 не отримає нову функцію Battery Health з Android 16, має надмірний вигляд — аж поки не згадаємо, що серія Pixel завжди вихвалялася довготривалою підтримкою. Чи справді сім років оновлень варті обіцянок, якщо навіть базові можливості минають повз торішні флагмани?

Про це пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

Чому довгі обіцянки зрештою розчаровують

Усе зводиться до керування очікуваннями. Коли бренд гучно рекламує нові можливості Android 16, One UI 8 чи OxygenOS, власники торішніх телефонів, природно, сподіваються отримати їх разом із прошивкою. Розчарування гарантоване, якщо "відсутня" функція здається очевидною або, гірше того, доведено працює на старішому "залізі".

Google могла б докладніше пояснити, чому Pixel 8 залишився без Battery Health, але неможливо скласти повний список недоотриманих можливостей для кожної моделі протягом семи років. Головна перепона — апаратна частина. Від графічного ядра й модема до контролерів заряджання — кожен елемент щороку змінюється, тож "зворотний порт" функцій стає дорогим і не завжди здійсненним. Навіть Apple не змогла додати Apple Intelligence до iPhone 15 менш ніж за рік після його дебюту.

Google спростила додавання нових функцій, відокремивши низькорівневий код і дозволивши частині можливостей оновлюватися незалежно від ядра Linux. Тож обробка камер, кодеки чи деякі ШІ-функції справді можуть приходити протягом усіх семи років. Однак абстракція має межі: API камери з низькою затримкою в Android 14 чи регулювання яскравості ліхтарика в Android 13 вимагали змін ядра, а отже — глибшого втручання.

Перехід Google на трирічний цикл оновлення ядра через програму Longevity GRF ускладнює ситуацію. Чим рідше оновлюється ядро, тим менше шансів побачити функції, що спираються на нові низькорівневі драйвери.

Коли підтримка впирається в гроші

Економіка багаторічної підтримки теж має "темний бік". Ніхто не відкладає бюджет на зарплати інженерів 2032 року одразу після продажу Pixel 8. Розробка нових функцій для старих телефонів фінансується прибутком від нових моделей, а довгі терміни підтримки ще й підживлюють вторинний ринок, з якого виробник не отримує жодної копійки.

Тому бренди змушені балансувати між "чесною" підтримкою й "тонким натяком" змінити смартфон. Навряд чи компанії можуть дозволити собі відкрито тримати всі можливості для старих пристроїв, коли темпи апаратних інновацій сповільнюються, а прибутки залежать від нових продажів.

Таким чином, купуйте телефон за те, що він уміє саме сьогодні. Сім років оновлень звучать вражаюче, але на практиці стикаються з апаратними обмеженнями, більш рідкісними оновленнями ядра та економічною необхідністю стимулювати нові покупки. Історій, подібних до "скандалу" з Pixel Battery Health, ставатиме більше.

Нагадаємо, напис "Система оновлена", який ви бачите на своєму Android-смартфоні, не завжди означає, що все справді актуальне. Часто у фоновому режимі ігноруються важливі оновлення Google Play — саме вони можуть впливати на появу нових функцій або забезпечення актуального захисту.

Також ми писали, що багато користувачів стикаються з повідомленням "Оновлення недоступне" саме тоді, коли в системі мали з'явитися важливі патчі безпеки чи виправлення помилок. Причини цього — від банального браку вільного місця до непомітних технічних обмежень, про які виробники зазвичай мовчать.

Реклама