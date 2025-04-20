Смартфон не оновлюється до нової версії ОС — які причини та як діяти

Повідомлення про оновлення на Android. Фото: Android Authority

Власники смартфонів нерідко бачать на екрані немилосердний напис "Оновлення недоступне" саме тоді, коли чергова версія системи обіцяє виправити баги та посилити безпеку. Причини такої відмови можуть варіюватися від банальної нестачі пам'яті до прихованих апаратних обмежень, про які виробники не поспішають розповідати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому ваш смартфон іноді може не оновлюватися.

Реклама

Читайте також:

Що заважає смартфону встановити оновлення

У щоденному житті смартфон став безальтернативним інструментом, тому збої в його роботі сприймаються болісно. Коли офіційний сервіс повідомляє, що нова прошивка недоступна, найчастіше винні технічні та політичні чинники. Застарілі моделі поступово опиняються поза зоною підтримки: їхні процесори й обсяги оперативної пам'яті не відповідають підвищеним вимогам свіжого ПЗ. Додайте до цього дефіцит вільного місця у внутрішньому сховищі, нестабільне інтернет-з'єднання, регіональні обмеження, встановлені виробником чи оператором, а також оновлення, що переривається через низький заряд, — і ви отримаєте повний набір "стоп-факторів".

Розв'язання проблеми варто почати з елементарної ревізії пам'яті: видаліть непотрібні фото, відео та застосунки — інколи цього досить, аби завантажити й розпакувати файли оновлення. Переконайтеся, що ви під'єднані до стабільної мережі Wi-Fi й маєте щонайменше половину заряду акумулятора. Далі спробуйте звичайне перезавантаження пристрою, а якщо не допоможе — резервне копіювання та скидання до заводських параметрів.

У разі повної відмови "по повітрю" допомагає ручне встановлення через комп'ютер і фірмову утиліту виробника. Коли ж усі кроки виконано, а оновлення все одно недосяжне, це може свідчити про завершення офіційної підтримки моделі: тоді слід розглянути покупку нового смартфона з довшим графіком оновлень.

Відмова від оновлення — не вирок, а технічна загадка, що майже завжди піддається логічному розв'язанню. Навіть коли виробник припинив підтримку, альтернативні методи прошивки часто подовжують життя пристрою, зберігаючи його актуальність і безпеку.

Нагадаємо, на смартфонах з Android можна побачити напис "Система оновлення" й подумати, що все в порядку. Проте це не завжди так, оскільки в системі часто ховаються важливі оновлення, які залишаються непоміченими.

Також ми писали, що іноді можна втомитися від постійного перегляду стрічок соціальних мереж, і тут на допомогу можуть прийти кнопкові телефони. Якщо ви не готові повністю відмовлятися від сучасних технологій, "кнопки" можуть стати вдалою альтернативою.