Смартфон не обновляется до новой версии ОС — какие причины и как действовать

Уведомление об обновлении на Android. Фото: Android Authority

Владельцы смартфонов нередко видят на экране немилосердную надпись "Обновление недоступно" именно тогда, когда очередная версия системы обещает исправить баги и усилить безопасность. Причины такого отказа могут варьироваться от банальной нехватки памяти до скрытых аппаратных ограничений, о которых производители не спешат рассказывать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему ваш смартфон иногда может не обновляться.

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Что мешает смартфону установить обновление

В ежедневной жизни смартфон стал безальтернативным инструментом, поэтому сбои в его работе воспринимаются болезненно. Когда официальный сервис сообщает, что новая прошивка недоступна, чаще всего виноваты технические и политические факторы. Устаревшие модели постепенно оказываются вне зоны поддержки: их процессоры и объемы оперативной памяти не соответствуют повышенным требованиям свежего ПО. Добавьте к этому дефицит свободного места во внутреннем хранилище, нестабильное интернет-соединение, региональные ограничения, установленные производителем или оператором, а также обновления, прерывающиеся из-за низкого заряда, — и вы получите полный набор "стоп-факторов".

Решение проблемы стоит начать с элементарной ревизии памяти: удалите ненужные фото, видео и приложения — иногда этого достаточно, чтобы загрузить и распаковать файлы обновления. Убедитесь, что вы подключены к стабильной сети Wi-Fi и имеете как минимум половину заряда аккумулятора. Далее попробуйте обычную перезагрузку устройства, а если не поможет — резервное копирование и сброс к заводским параметрам.

В случае полного отказа "по воздуху" помогает ручная установка через компьютер и фирменную утилиту производителя. Когда все шаги выполнены, а обновление все равно недостижимо, это может свидетельствовать о завершении официальной поддержки модели: тогда следует рассмотреть покупку нового смартфона с более длинным графиком обновлений.

Отказ от обновления — не приговор, а техническая загадка, которая почти всегда поддается логическому решению. Даже когда производитель прекратил поддержку, альтернативные методы прошивки часто продлевают жизнь устройства, сохраняя его актуальность и безопасность.

Напомним, на смартфонах с Android можно увидеть надпись "Система обновления" и подумать, что все в порядке. Однако это не всегда так, поскольку в системе часто скрываются важные обновления, которые остаются незамеченными.

Также мы писали, что иногда можно устать от постоянного просмотра лент социальных сетей, и здесь на помощь могут прийти кнопочные телефоны. Если вы не готовы полностью отказываться от современных технологий, "кнопки" могут стать удачной альтернативой.