Темная правда 7 лет обновлений Android — почему это не гарантия новых функций

В руках смартфон с меню обновления системы на экране. Фото: скриншот/YouTube

Бурное возмущение вокруг того, что Pixel 8 не получит новую функцию Battery Health с Android 16, выглядит чрезмерным — пока не вспомним, что серия Pixel всегда хвасталась долговременной поддержкой. Действительно ли семь лет обновлений стоят обещаний, если даже базовые возможности проходят мимо прошлогодних флагманов?

Об этом пишет Android Authority.

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Все сводится к управлению ожиданиями. Когда бренд громко рекламирует новые возможности Android 16, One UI 8 или OxygenOS, владельцы прошлогодних телефонов, естественно, надеются получить их вместе с прошивкой. Разочарование гарантировано, если "отсутствующая" функция кажется очевидной или, хуже того, доказано работает на более старом "железе".

Google могла бы подробнее объяснить, почему Pixel 8 остался без Battery Health, но невозможно составить полный список недополученных возможностей для каждой модели в течение семи лет. Главная преграда — аппаратная часть. От графического ядра и модема до контроллеров зарядки — каждый элемент ежегодно меняется, поэтому "обратный порт" функций становится дорогим и не всегда осуществимым. Даже Apple не смогла добавить Apple Intelligence к iPhone 15 менее чем через год после его дебюта.

Google упростила добавление новых функций, отделив низкоуровневый код и позволив части возможностей обновляться независимо от ядра Linux. Поэтому обработка камер, кодеки или некоторые ИИ-функции действительно могут приходить в течение всех семи лет. Однако абстракция имеет пределы: API камеры с низкой задержкой в Android 14 или регулирование яркости фонарика в Android 13 требовали изменений ядра, а следовательно — более глубокого вмешательства.

Переход Google на трехлетний цикл обновления ядра через программу Longevity GRF усложняет ситуацию. Чем реже обновляется ядро, тем меньше шансов увидеть функции, опирающиеся на новые низкоуровневые драйверы.

Когда поддержка упирается в деньги

Экономика многолетней поддержки тоже имеет "темную сторону". Никто не откладывает бюджет на зарплаты инженеров 2032 года сразу после продажи Pixel 8. Разработка новых функций для старых телефонов финансируется прибылью от новых моделей, а долгие сроки поддержки еще и подпитывают вторичный рынок, с которого производитель не получает ни копейки.

Поэтому бренды вынуждены балансировать между "честной" поддержкой и "тонким намеком" сменить смартфон. Вряд ли компании могут позволить себе открыто держать все возможности для старых устройств, когда темпы аппаратных инноваций замедляются, а прибыли зависят от новых продаж.

Таким образом, покупайте телефон за то, что он умеет именно сегодня. Семь лет обновлений звучат впечатляюще, но на практике сталкиваются с аппаратными ограничениями, более редкими обновлениями ядра и экономической необходимостью стимулировать новые покупки. Историй, подобных "скандалу" с Pixel Battery Health, будет становиться больше.

Напомним, надпись "Система обновлена", которую вы видите на своем Android-смартфоне, не всегда означает, что все действительно актуально. Часто в фоновом режиме игнорируются важные обновления Google Play — именно они могут влиять на появление новых функций или обеспечение актуальной защиты.

Также мы писали, что многие пользователи сталкиваются с сообщением "Обновление недоступно" именно тогда, когда в системе должны были появиться важные патчи безопасности или исправления ошибок. Причины этого — от банальной нехватки свободного места до незаметных технических ограничений, о которых производители обычно молчат.

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