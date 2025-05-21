Google выпустила бета-версию Android 16 с новым дизайном — кто может установить

Загрузка бета-версии Android 16 на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Во время конференции Google I/O 2025 компания объявила о выходе первой бета-версии Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release). Этот этап тестирования несет обновление системы без кардинальных изменений в функциональности, однако содержит важные визуальные новации, связанные с новым стилем Material 3 Expressive. Он не появится в финальной версии Android 16, которая выйдет уже в следующем месяце, но должен стать частью будущего Pixel Feature Drop.

Об этом пишет Android Police.

Реклама

Читайте также:

Что нового в Android 16 QPR1

Обновление уже доступно для всех пользователей бета-программы Android, начиная с Pixel 6 и более новых моделей, включая планшеты и гибкие устройства Google. Номер сборки — BP31.250502.008, хотя компания ошибочно указала августовские патчи безопасности, когда последний официальный бюллетень датируется 5 мая 2025 года.

Хотя официальные заметки к обновлению довольно сжатые, Google подтверждает наличие в нем элементов нового интерфейса Material 3 Expressive. В предыдущей версии Android 16 был начат редизайн, который сейчас продолжается через QPR — это регулярные квартальные обновления, поступающие в виде Feature Drops как в открытый код AOSP, так и на устройства Pixel.

В отличие от ранних тестовых сборок Android, эти обновления подходят для повседневного использования и не меняют API, которые влияют на работу приложений.

Среди заметных изменений — обновленный вид уведомлений, быстрых настроек, экрана блокировки и лаунчера. Это часть масштабного редизайна Android, который впервые за долгое время меняет общий визуальный язык платформы.

Пользователи, которые не хотят оставаться в бета-программе, могут отказаться от обновления уже сейчас, чтобы получить стабильную версию Android 16 без потери данных. В противном случае после установки этой бета-версии и выхода из программы, произойдет обязательный сброс устройства к заводским настройкам.

Для установки обновления достаточно перейти в "Настройки" — "Система" — "Обновление ПО" — "Проверить наличие обновлений". Сборка уже появилась на всех протестированных устройствах и имеет размер более 500 МБ.

Обновление Android 16 QPR1 Beta 1 для устройств Pixel. Фото: Android Police

Google также опубликовала OTA-файлы и образы заводских прошивок, однако установка вручную требует разблокированного загрузчика, что подходит только опытным пользователям.

Напомним, в 2025 году Android-смартфоны окончательно закрепили за собой статус полноценных карманных компьютеров. Их многозадачность требует не только мощного процессора, но и значительного объема оперативной памяти.

Также мы писали, что в новом системном обновлении Google одновременно ограничила часть действий пользователей и усилила их защиту. В компании подтвердили, что с выходом Android 16 телефоны больше не будут позволять совершать определенные рискованные действия во время звонков с неизвестных номеров, зато пользователи получат расширенную защиту через систему Advanced Protection.