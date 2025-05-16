Нове оновлення Android від Google — 3 речі, які ваш телефон більше не зможе робити

Логотип Android 16 на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

У черговому системному патчі Google одночасно звузила можливості користувачів і розширила їхній захист. Компанія підтвердила, що з Android 16 телефони більше не дозволятимуть виконувати низку небезпечних дій під час розмови з невідомим абонентом, а разом із тим отримають посилену Advanced Protection.

Про це пише Forbes.

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Чому Google переконує полюбити ці обмеження

Віцепрезидент Google з інженерії безпеки та конфіденційності Android Дейв Клейдермахер пояснив, що дослідження показали, що шахраї найчастіше заманюють жертву змінити налаштування саме під час дзвінка. Тому відтепер система блокує вимкнення Play Protect, інсталяцію програм зі сторонніх джерел і надання додаткових прав доступності до завершення бесіди. Коли йдеться про супутній запис екрана, Android також нагадає відключити трансляцію, щойно дзвінок перерветься, щоб злочинець не скористався відкритими даними.

Play Protect за замовчуванням сканує програми й повідомляє про шкідливу активність, тож відмовитися від нього посеред розмови — майже гарантовано ознака атаки, зазначає Клейдермахер. Заборона sideload під час дзвінка рятує від завантаження сумнівних APK-файлів, а блокування зайвих прав доступу не дає зловмиснику дистанційно керувати пристроєм і красти конфіденційні дані.

Оновлення водночас підсилює програму Advanced Protection, яку Google називає найнадійнішою обороною проти прицільних атак. У версії Android 16 вона поєднує журнал вторгнень, захист USB-порту, вимкнення автоматичного під'єднання до незахищених мереж і інтеграцію з майбутньою функцією Scam Detection у Phone by Google. Додатково Advanced Protection обмежує доступ сторонніх сервісів до даних Gmail і Drive та ускладнює спроби відновлення облікового запису, доки користувач не доведе свою особу.

За словами менеджера продукту групи безпеки Android Іль-Сона Лі, новий підхід створює єдину точку контролю для ключових налаштувань Chrome, Google Messages і "Телефону". Хоча обмеження можуть здатися незручними, у Google запевняють, що саме такий "настій безпеки" варто проковтнути, щоб смартфон залишався стійким до дедалі витонченіших шахрайських сценаріїв.

Нагадаємо, перші тестові версії Android 16 показали, що Google має намір суттєво зміцнити захист смартфонів від крадіжок. У разі несанкціонованого скидання налаштувань пристрій залишатиметься заблокованим, доки справжній власник не введе свої облікові дані. Такий механізм має закрити лазівки, якими раніше користувалися зловмисники.

Також ми писали, що Android впроваджує додаткову функцію безпеки, яка ускладнить несанкціонований доступ до особистих даних. Якщо пристрій залишається заблокованим упродовж трьох днів, він автоматично перезавантажиться, і для подальшого використання користувачеві потрібно буде повторно ввести PIN-код.