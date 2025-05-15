Не працюватимуть навіть дзвінки — в Android 16 з'явиться новий захист від крадіїв

В руках смартфон з бета-версією Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Перші тестові збірки Android 16 продемонстрували, що Google планує радикально посилити захист від крадіжок. Після несанкціонованого скидання налаштувань телефон узагалі не працюватиме, доки власник не введе свої облікові дані. Це має ліквідувати лазівки, якими досі користувалися зловмисники.

Про це пише Android Police.

Реклама

Читайте також:

Що нового у Factory Reset Protection

Уже в Android 15 компанія доопрацювала Factory Reset Protection (FRP): навіть якщо злодій обходив майстра початкового налаштування, система блокувала вхід до нового облікового запису Google, установлення застосунків і вимкнення FRP через приховане меню розробника. Розблокувати такий пристрій міг лише власник, увівши старий екранний код або свої облікові дані.

Під час презентації The Android Show: I/O Edition Google повідомила про ще жорсткіші обмеження в Android 16. Якщо телефон скинуть без згоди власника, ОС заблокує всі функції та вимагатиме повторного скидання з подальшим введенням попереднього пароля чи логіна Google. Тобто навіть дзвінки чи інші базові дії будуть недоступні, доки не підтвердиться право власності. Скриншот із презентації показав попереджувальне повідомлення, що спонукає до повного скидання, інакше пристрій залишиться заблокованим.

Захист від скидання до заводських налаштувань в Android 16. Фото: Android Police

За словами оглядача Мішаля Рахмана з Android Authority, новий рівень FRP може з'явитися не в першому релізі Android 16, який очікується у червні, а у квартальному оновленні (QPR) пізніше цього року. Коли б функцію не ввімкнули, вона суттєво ускладнить життя крадіям, фактично перетворюючи викрадені смартфони на непотрібний шматок пластику та скла.

Нагадаємо, що Samsung має намір значно прискорити запуск нової версії своєї фірмової оболонки. One UI 8 на базі Android 16 почнуть отримувати перші сумісні пристрої вже з кінця червня-початку осені. Таким чином, компанія прагне надолужити затримку торішнього апдейту One UI 7, який надійшов на смартфони Galaxy лише через шість місяців після офіційного релізу Android 15.

Також ми писали, що хвиля обурення через те, що Pixel 8 не отримає функцію Battery Health з Android 16, здається перебільшеною — принаймні до моменту, коли згадаємо про гучні обіцянки тривалої підтримки. Серія Pixel традиційно асоціюється з передовими оновленнями, але чи варто говорити про "сім років апдейтів", якщо базові нововведення оминають навіть торішні флагмани?