Не будут работать даже звонки — в Android 16 появится новая защита от воров

В руках смартфон с бета-версией Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Первые тестовые сборки Android 16 продемонстрировали, что Google планирует радикально усилить защиту от краж. После несанкционированного сброса настроек телефон вообще не будет работать, пока владелец не введет свои учетные данные. Это должно ликвидировать лазейки, которыми до сих пор пользовались злоумышленники.

Об этом пишет Android Police.

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Что нового в Factory Reset Protection

Уже в Android 15 компания доработала Factory Reset Protection (FRP): даже если вор обходил мастера начальной настройки, система блокировала вход в новую учетную запись Google, установку приложений и отключение FRP через скрытое меню разработчика. Разблокировать такое устройство мог только владелец, введя старый экранный код или свои учетные данные.

Во время презентации The Android Show: I/O Edition Google сообщила о еще более жестких ограничениях в Android 16. Если телефон сбросят без согласия владельца, ОС заблокирует все функции и потребует повторного сброса с последующим введением предыдущего пароля или логина Google. То есть даже звонки или другие базовые действия будут недоступны, пока не подтвердится право собственности. Скриншот с презентации показал предупредительное сообщение, побуждающее к полному сбросу, иначе устройство останется заблокированным.

Защита от сброса до заводских настроек в Android 16. Фото: Android Police

По словам обозревателя Мишаля Рахмана с Android Authority, новый уровень FRP может появиться не в первом релизе Android 16, который ожидается в июне, а в квартальном обновлении (QPR) позже в этом году. Когда бы функцию не включили, она существенно усложнит жизнь ворам, фактически превращая похищенные смартфоны в ненужный кусок пластика и стекла.

Напомним, что Samsung намерен значительно ускорить запуск новой версии своей фирменной оболочки. One UI 8 на базе Android 16 начнут получать первые совместимые устройства уже с конца июня-начала осени. Таким образом, компания стремится наверстать задержку прошлогоднего апдейта One UI 7, который поступил на смартфоны Galaxy лишь спустя шесть месяцев после официального релиза Android 15.

Также мы писали, что волна возмущения из-за того, что Pixel 8 не получит функцию Battery Health с Android 16, кажется преувеличенной — по крайней мере до момента, когда вспомним о громких обещаниях длительной поддержки. Серия Pixel традиционно ассоциируется с передовыми обновлениями, но стоит ли говорить о "семь лет апдейтов", если базовые нововведения обходят стороной даже прошлогодние флагманы?