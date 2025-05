Швидший реліз One UI 8 — Samsung може оновити лінійку Galaxy вже влітку

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

Samsung планує суттєво пришвидшити розгортання чергової версії своєї прошивки: перші сумісні пристрої повинні отримати One UI 8 на Android 16 між кінцем червня та початком осені. Таким кроком компанія хоче компенсувати затримку торішнього оновлення One UI 7, яке надійшло власникам Galaxy лише через пів року після релізу Android 15.

Про це пише Android Police.

Чому реліз оболонки One UI 8 буде скорішим

Під час шоу Android Show президент екосистеми Android Самір Самат підтвердив, що пристрої Samsung і багато інших отримають Android 16 вже цього літа. Оскільки Google традиційно випустить стабільну збірку Android 16 для смартфонів Pixel у червні, ранній запуск One UI 8 має цілком логічний вигляд і дає Samsung змогу відновити довіру користувачів після торішньої затримки.

За попередніми повідомленнями, бета-програма One UI 8 стартує вже цього місяця. Зазвичай компаніям потрібно лише кілька тижнів, щоб перейти від бети до стабільного релізу. Тож найновіші флагмани Galaxy можуть отримати остаточну версію прошивки вже в липні.

One UI 8 зосереджена на дрібних, але помітних удосконаленнях. Ранній витік бета-версії свідчить, що головний акцент зроблено на поліруванні інтерфейсу, представленого в One UI 7, а не на повному редизайні. Серед нововведень — аудіоверсія Now Brief, доопрацьована панель Now Bar та оновлені елементи в системних додатках Samsung для кращої відповідності стилю One UI 7.

Натомість дизайн Material 3 Expressive від Google з'явиться не раніше першого квартального оновлення Android 16. Очікується, що Samsung інтегрує зміни, пов'язані з цим візуальним стилем, лише в One UI 8.1 наприкінці року.

Нагадаємо, перехід на One UI 7 забезпечує помітно плавнішу роботу системи й додає довгоочікуваний вертикальний список застосунків. Водночас одразу після оновлення інтерфейс може вразити не надто зручними рішеннями. Втім, дві прості дії дозволяють повернути звичну логіку сповіщень і зробити користування системою набагато комфортнішим.

Також ми писали, що One UI 7 стала однією з найшвидших та найзручніших Android-оболонок, утім заводські налаштування не завжди розкривають увесь потенціал пристрою. Декілька точкових змін у системі здатні перетворити Galaxy на більш плавний, персоналізований і енергоефективний смартфон.