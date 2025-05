One UI 7 на Samsung — як налаштувати смартфон для максимального комфорту

Смартфон Samsung в гілках. Фото: Unsplash

Samsung One UI 7 виявилася однією з найшвидших і найінтуїтивніших оболонок Android, проте заводські параметри далеко не завжди дозволяють розкрити весь потенціал смартфона. Кілька коригувань у системі перетворюють Galaxy на більш плавний, персоналізований та економний у роботі пристрій.

Про такі налаштування пише Gizchina.

Що потрібно змінити в Samsung з One UI 7 для максимального досвіду

Насамперед варто позбутися нав'язливих плаваючих сповіщень: у меню "Налаштування" — "Сповіщення" оберіть стиль "Короткий", аби повідомлення більше не перекривали екран під час читання чи спілкування. Далі замініть традиційну навігаційну панель із трьома кнопками на жестову — пункт "Налаштування" — "Дисплей" — "Рядок навігації". Жести отримають сучасніший вигляд і нададуть відчуття більшої швидкості.

Екрани флагманів, зокрема Galaxy S25 Ultra, підтримують роздільну здатність WQHD+, але виходять із коробки в нижчому режимі. Перейдіть у "Дисплей" — "Роздільна здатність екрана" і оберіть максимальне значення — батарея й далі витримуватиме добу, зате кожен піксель працюватиме на вас. За бажанням поверніть класичну функцію кнопки Side Key: "Додаткові функції" — "Бічна кнопка" та встановіть "Утримання" — "Меню вимкнення", щоб не запускати асистентів випадково.

One UI 7 пропонує новий компактний вигляд сповіщень на заблокованому екрані, проте якщо потрібен повний попередній перегляд, у "Сповіщення" — "Екран блокування" можна повернути стиль "Картки" й додатково приховати конфіденційний вміст. Паралельно створіть або увійдіть до Samsung-акаунта: він відкриває Samsung Wallet, Galaxy Themes, базу паролів і спрощує міграцію даних, що стає особливо актуальним, адже компанія вже розгортає One UI 7 на складані моделі Galaxy Fold і S23 FE.

Для глибшого тюнінгу завантажте з Galaxy Store додаток Good Lock. Його модулі, як-от Home Up чи One Hand Operation+, дозволяють змінювати жести й макети, а також додавати індивідуальні свайпи — справжня знахідка для габаритних пристроїв. Якщо ж у пам'яті залишилися непотрібні програми на кшталт Samsung TV Plus чи Facebook, більшість із них тепер легко видалити або вимкнути, тим самим розвантаживши систему.

Домашній екран заслуговує окремої уваги: під меню "Домашній екран" — "Сітка" збільште розкладку до 5x5, аби вмістити більше іконок без зайвого перегортання, а в "Шпалери і стиль" активуйте "Колірну палітру" — інтерфейс гармонійно підлаштується під фон. Нарешті, перейдіть до "Екран блокування та AOD" і встановіть "Завжди показувати", щоб годинник, дату й заряд бачити без розблокування — чорне тло збереже заряд навіть у цьому режимі.

Змінивши ці параметри один раз, ви отримаєте справді персоналізований Galaxy з повним набором можливостей, що пропонує One UI 7, — без зайвих відволікань, із максимально чіткою картинкою та швидким доступом до всього важливого.

Нагадаємо, Samsung нещодавно почав стабільне розгортання оновлення One UI 7 на базі Android 15 для своїх попередніх моделей. У новій версії системи з'явилася низка оновлень, які можуть залишитися непоміченими, на перший погляд, але суттєво покращують досвід користування.

Також ми писали, що компанія Samsung офіційно представила оновлену версію плагіна Home Up для One UI 7, яка пропонує ще ширші можливості персоналізації. Спершу він був доступний лише в рамках бета-тестування, але з відкритим релізом нової оболонки інтерес до цього інструмента значно зріс серед фанатів Good Lock.