One UI 7 на Samsung — как настроить смартфон для максимального комфорта

Смартфон Samsung в ветках. Фото: Unsplash

Samsung One UI 7 оказалась одной из самых быстрых и интуитивных оболочек Android, однако заводские параметры далеко не всегда позволяют раскрыть весь потенциал смартфона. Несколько корректировок в системе превращают Galaxy в более плавное, персонализированное и экономное в работе устройство.

О таких настройках пишет Gizchina.

Что нужно изменить в Samsung с One UI 7 для максимального опыта

Прежде всего стоит избавиться от навязчивых плавающих уведомлений: в меню "Настройки" — "Оповещения" выберите стиль "Короткий", чтобы сообщения больше не перекрывали экран во время чтения или общения. Далее замените традиционную навигационную панель с тремя кнопками на жестовую — пункт "Настройки" — "Дисплей" — "Строка навигации". Жесты получат более современный вид и придадут ощущение большей скорости.

Экраны флагманов, в частности Galaxy S25 Ultra, поддерживают разрешение WQHD+, но выходят из коробки в более низком режиме. Перейдите в "Дисплей" — "Разрешение экрана" и выберите максимальное значение — батарея и дальше будет выдерживать сутки, зато каждый пиксель будет работать на вас. По желанию верните классическую функцию кнопки Side Key: "Дополнительные функции" — "Боковая кнопка" и установите "Удержание" — "Меню выключения", чтобы не запускать ассистентов случайно.

One UI 7 предлагает новый компактный вид уведомлений на заблокированном экране, однако если нужен полный предварительный просмотр, в "Оповещения" — "Экран блокировки" можно вернуть стиль "Карточки" и дополнительно скрыть конфиденциальное содержимое. Параллельно создайте или войдите в Samsung-аккаунт: он открывает Samsung Wallet, Galaxy Themes, базу паролей и упрощает миграцию данных, что становится особенно актуальным, ведь компания уже разворачивает One UI 7 на складные модели Galaxy Fold и S23 FE.

Для более глубокого тюнинга загрузите из Galaxy Store приложение Good Lock. Его модули, такие как Home Up или One Hand Operation+, позволяют менять жесты и макеты, а также добавлять индивидуальные свайпы — настоящая находка для габаритных устройств. Если в памяти остались ненужные приложения вроде Samsung TV Plus или Facebook, большинство из них теперь легко удалить или отключить, тем самым разгрузив систему.

Домашний экран заслуживает отдельного внимания: в меню "Домашний экран" — "Сетка" увеличьте раскладку до 5x5, чтобы вместить больше иконок без лишнего перелистывания, а в "Обои и стиль" активируйте "Цветовую палитру" — интерфейс гармонично подстроится под фон. Наконец, перейдите в "Экран блокировки и AOD" и установите "Всегда показывать", чтобы часы, дату и заряд видеть без разблокировки — черный фон сохранит заряд даже в этом режиме.

Изменив эти параметры один раз, вы получите действительно персонализированный Galaxy с полным набором возможностей, который предлагает One UI 7, — без лишних отвлечений, с максимально четкой картинкой и быстрым доступом ко всему важному.

Напомним, Samsung недавно начал стабильное развертывание обновления One UI 7 на базе Android 15 для своих предыдущих моделей. В новой версии системы появился ряд обновлений, которые могут остаться незамеченными, на первый взгляд, но существенно улучшают опыт пользования.

Также мы писали, что компания Samsung официально представила обновленную версию плагина Home Up для One UI 7, которая предлагает еще более широкие возможности персонализации. Сначала он был доступен только в рамках бета-тестирования, но с открытым релизом новой оболочки интерес к этому инструменту значительно вырос среди фанатов Good Lock.