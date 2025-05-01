Samsung підтвердила дату презентації Galaxy S25 Edge — коли очікувати новинку

Samsung підтвердила тизером дату презентації Galaxy S25 Edge
Офіційний тизер нового Galaxy S25 Edge, опублікований відомим інсайдером Еваном Блассом, розкриває день прем'єри найочікуванішого смартфона Samsung. Гасло "Beyond Slim" підкреслює рекордно тонкий корпус пристрою й фіксує дату глобального дебюту на 13 травня, водночас американська презентація очікується 30 травня. Раніше компанію підозрювали у квітневому запуску, однак новий витік остаточно розставляє акценти.
Про це пише SammyFans.
Що вже відомо про особливості Galaxy S25 Edge
Перший офіційний погляд на S25 Edge демонструє вишуканий дизайн із титановою рамкою та керамічною захисною панеллю замість звичного скла. Смартфон постане у трьох кольорах і стане четвертою моделлю серії, випередивши вихід S25 FE, запланований на кінець року. Тонкий корпус поєднується з 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X, а модуль основної камери складатиметься з двох сенсорів: головного на 200 Мп та допоміжного, тоді як фронтальна камера успадкує 12 Мп від S25 Ultra.
Усередині працюватиме новий чипсет Snapdragon 8 Elite, що гарантує флагманську продуктивність, однак компактність може позначитися на автономності: очікується менша батарея порівняно зі стандартним S25 і обмежена швидкість заряджання 25 Вт. На тлі цих чуток Apple також готує власну "тонку" версію iPhone, яка має прийти на зміну моделі Plus, тож новинка Samsung виходить у момент активних перегонів за найелегантніший смартфон року.
Нагадаємо, у мережі показали відео, в якому продемонстровано макети Samsung Galaxy S25 Edge у двох варіантах кольору корпусу. Також у ролику порівняли дизайн новинки з флагманським Galaxy S25 Ultra.
Також ми писали, що Samsung довгий час тримала подробиці щодо Galaxy S25 Edge у секреті. У мережі з'явилися перші офіційні маркетингові зображення, які підтверджують дизайн новинки.
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