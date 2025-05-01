Samsung підтвердила дату презентації Galaxy S25 Edge — коли очікувати новинку

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Офіційний тизер нового Galaxy S25 Edge, опублікований відомим інсайдером Еваном Блассом, розкриває день прем'єри найочікуванішого смартфона Samsung. Гасло "Beyond Slim" підкреслює рекордно тонкий корпус пристрою й фіксує дату глобального дебюту на 13 травня, водночас американська презентація очікується 30 травня. Раніше компанію підозрювали у квітневому запуску, однак новий витік остаточно розставляє акценти.

Про це пише SammyFans.

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Перший офіційний погляд на S25 Edge демонструє вишуканий дизайн із титановою рамкою та керамічною захисною панеллю замість звичного скла. Смартфон постане у трьох кольорах і стане четвертою моделлю серії, випередивши вихід S25 FE, запланований на кінець року. Тонкий корпус поєднується з 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X, а модуль основної камери складатиметься з двох сенсорів: головного на 200 Мп та допоміжного, тоді як фронтальна камера успадкує 12 Мп від S25 Ultra.

Тизер з датою презентації Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: Sammy Fans/Evan Blass

Усередині працюватиме новий чипсет Snapdragon 8 Elite, що гарантує флагманську продуктивність, однак компактність може позначитися на автономності: очікується менша батарея порівняно зі стандартним S25 і обмежена швидкість заряджання 25 Вт. На тлі цих чуток Apple також готує власну "тонку" версію iPhone, яка має прийти на зміну моделі Plus, тож новинка Samsung виходить у момент активних перегонів за найелегантніший смартфон року.

Нагадаємо, у мережі показали відео, в якому продемонстровано макети Samsung Galaxy S25 Edge у двох варіантах кольору корпусу. Також у ролику порівняли дизайн новинки з флагманським Galaxy S25 Ultra.

Також ми писали, що Samsung довгий час тримала подробиці щодо Galaxy S25 Edge у секреті. У мережі з'явилися перші офіційні маркетингові зображення, які підтверджують дизайн новинки.