Samsung подтвердила дату презентации Galaxy S25 Edge — когда ожидать новинку

Samsung подтвердила тизером дату презентации Galaxy S25 Edge
Официальный тизер нового Galaxy S25 Edge, опубликованный известным инсайдером Эваном Блассом, раскрывает день премьеры самого ожидаемого смартфона Samsung. Лозунг "Beyond Slim" подчеркивает рекордно тонкий корпус устройства и фиксирует дату глобального дебюта на 13 мая, в то время как американская презентация ожидается 30 мая. Ранее компанию подозревали в апрельском запуске, однако новая утечка окончательно расставляет акценты.
Об этом пишет SammyFans.
Что уже известно об особенностях Galaxy S25 Edge
Первый официальный взгляд на S25 Edge демонстрирует изысканный дизайн с титановой рамкой и керамической защитной панелью вместо привычного стекла. Смартфон появится в трех цветах и станет четвертой моделью серии, опередив выход S25 FE, запланированный на конец года. Тонкий корпус сочетается с 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, а модуль основной камеры будет состоять из двух сенсоров: главного на 200 Мп и вспомогательного, тогда как фронтальная камера унаследует 12 Мп от S25 Ultra.
Внутри будет работать новый чипсет Snapdragon 8 Elite, что гарантирует флагманскую производительность, однако компактность может сказаться на автономности: ожидается меньшая батарея по сравнению со стандартным S25 и ограниченная скорость зарядки 25 Вт. На фоне этих слухов Apple также готовит собственную "тонкую" версию iPhone, которая должна прийти на смену модели Plus, поэтому новинка Samsung выходит в момент активной гонки за самый элегантный смартфон года.
Напомним, в сети показали видео, в котором продемонстрированы макеты Samsung Galaxy S25 Edge в двух вариантах цвета корпуса. Также в ролике сравнили дизайн новинки с флагманским Galaxy S25 Ultra.
Также мы писали, что Samsung долгое время держала подробности о Galaxy S25 Edge в секрете. В сети появились первые официальные маркетинговые изображения, которые подтверждают дизайн новинки.
Читайте Новини.LIVE!