Samsung подтвердила дату презентации Galaxy S25 Edge — когда ожидать новинку

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Официальный тизер нового Galaxy S25 Edge, опубликованный известным инсайдером Эваном Блассом, раскрывает день премьеры самого ожидаемого смартфона Samsung. Лозунг "Beyond Slim" подчеркивает рекордно тонкий корпус устройства и фиксирует дату глобального дебюта на 13 мая, в то время как американская презентация ожидается 30 мая. Ранее компанию подозревали в апрельском запуске, однако новая утечка окончательно расставляет акценты.

Об этом пишет SammyFans.

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Первый официальный взгляд на S25 Edge демонстрирует изысканный дизайн с титановой рамкой и керамической защитной панелью вместо привычного стекла. Смартфон появится в трех цветах и станет четвертой моделью серии, опередив выход S25 FE, запланированный на конец года. Тонкий корпус сочетается с 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, а модуль основной камеры будет состоять из двух сенсоров: главного на 200 Мп и вспомогательного, тогда как фронтальная камера унаследует 12 Мп от S25 Ultra.

Тизер с датой презентации Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: Sammy Fans/Evan Blass

Внутри будет работать новый чипсет Snapdragon 8 Elite, что гарантирует флагманскую производительность, однако компактность может сказаться на автономности: ожидается меньшая батарея по сравнению со стандартным S25 и ограниченная скорость зарядки 25 Вт. На фоне этих слухов Apple также готовит собственную "тонкую" версию iPhone, которая должна прийти на смену модели Plus, поэтому новинка Samsung выходит в момент активной гонки за самый элегантный смартфон года.

Напомним, в сети показали видео, в котором продемонстрированы макеты Samsung Galaxy S25 Edge в двух вариантах цвета корпуса. Также в ролике сравнили дизайн новинки с флагманским Galaxy S25 Ultra.

Также мы писали, что Samsung долгое время держала подробности о Galaxy S25 Edge в секрете. В сети появились первые официальные маркетинговые изображения, которые подтверждают дизайн новинки.