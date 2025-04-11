Неочевидні фішки One UI 7 — 5 нових функцій, про які ви могли не знати

В руках смартфон Samsung з оболонкою One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Samsung нещодавно розпочав стабільне розповсюдження оновлень для своїх попередніх моделей, додаючи One UI 7 з Android 15. Першими отримали оновлення смартфони серії Galaxy S24, а також складані пристрої Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 та Galaxy Z Fold Special Edition. Цей свіжий випуск містить кілька цікавих нововведень, які не одразу впадають в око.

Про п'ять маловідомих з них, але корисних, пише Samsung Magazine.

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Створення наліпок за допомогою підказок на клавіатурі Samsung

Тепер фірмова клавіатура Samsung здатна генерувати наліпки, використовуючи ваші текстові підказки через генеративний штучний інтелект. Згенеровані таким чином наліпки можна без проблем пересилати в різноманітних месенджерах.

Використання Drawing Assistant для нових наліпок

За допомогою ШІ Drawing Assistant можна створювати оригінальні зображення, а потім зберігати їх у форматі наліпок. Після завершення малюнка просто натисніть на іконку наліпки вгорі екрана, щоб зберегти її як нову наліпку. One UI 7.0 пропонує п'ять різних стилів наліпок, тож можна обрати найбільш вдалий варіант.

Створення колажів

У One UI 7.0 додано можливість створювати власні колажі. У застосунку "Галерея" виділіть потрібні зображення, потім натисніть "Створити" внизу екрана та виберіть "Колаж". Ви зможете впорядкувати фото на свій смак, а також налаштувати фон, ступінь розмиття, пропорції зображення й навіть округлення кутів.

Попередній перегляд мінівікон у плавучому значку

Коли відкриваєте один і той самий застосунок у кількох плавучих вікнах, а потім закриваєте їх, усі згорнуті вікна відображаються у вигляді маленького значка. Натиснувши на цей значок, ви побачите всі мінімізовані вікна, зручно перемикаючись між ними.

Запам'ятовування експозиції в застосунку камери

У One UI 7.0 власний застосунок "Камера" здатен "запам'ятати" вибраний вами рівень експозиції для кожного режиму. Якщо ви налаштували експозицію в одному з режимів, а потім перемкнулися на інший і повернулися, програма не "забуде" ваших попередніх налаштувань, зберігаючи сталу якість знімання.

Нагадаємо, Samsung офіційно припинила програмну підтримку серії Galaxy S20. Її випуск у 2020 році суттєво вплинув на технологічний розвиток компанії.

Також ми писали, що Samsung представила захопливі можливості оптимізації в One UI 7. Користувачі отримали багато нових функцій, які допоможуть налаштувати зовнішній вигляд системи на свій смак.