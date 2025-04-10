Samsung завершила підтримку Galaxy S20 — що далі робити власникам

Смартфони Samsung Galaxy S20. Фото: Unsplash

Samsung офіційно припинила програмну підтримку Galaxy S20, що побачив світ у 2020 році. Ця серія стала справжньою віхою для компанії, зокрема завдяки першій появі Ultra-моделі та впровадженню вражаючої функції 100x Space Zoom. Проте навіть найдовша підтримка колись добігає кінця, і тепер власникам Galaxy S20 слід замислитися над переходом на новіші пристрої.

Про це пише Android Police.

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На старті Samsung обіцяла для серії S20 три роки оновлень операційної системи й чотири роки регулярних оновлень безпеки. Формально цей період мав завершитися у квітні 2024 року, однак виробник приємно здивував, продовживши термін безпекових оновлень ще на рік — щоправда, уже з виходом патчів лише раз на квартал. Тепер же навіть цей строк сплив: на сторінці Samsung, де перелічено пристрої з підтримкою безпекових оновлень, Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra більше не згадуються.

Galaxy S20 FE та Note 20, які вийшли дещо пізніше у 2020 році й мають багато спільних технічних характеристик, ще залишаються в списку. При цьому прогнозується, що цим пристроям оновлення безпеки надаватимуть упродовж наступних одного-двох кварталів, перш ніж підтримку буде зупинено й для них.

Серія Galaxy S20 стартувала з Android 10 і One UI 2.1. Останнім великим системним оновленням став Android 13 з One UI 5.1, випущений наприкінці 2022 року. З урахуванням додаткових років виправлень безпеки користувачі отримали досить тривалий цикл підтримки для флагмана 2020 року.

Попри завершення оновлень, власникам S20 не обов'язково негайно купувати новий смартфон. Однак, якщо ви маєте високі вимоги до безпеки або шукаєте сучасніші функції — саме час замислитися над переходом на новішу модель. До прикладу, свіжі флагмани Samsung тепер обіцяють сім років оновлень, а спеціальна версія Galaxy S25 узагалі отримуватиме вісім повноцінних апдейтів ОС — аж до Android 23 у 2032 році.

Зрештою, рішення Samsung не стало неочікуваним: технічно Galaxy S20 мав однакову "начинку" з Note 20, тож компанія могла б ще трохи продовжити підтримку для всіх цих пристроїв. Однак десь риску доводиться підвести. У будь-якому разі Galaxy S20 залишиться знаковою лінійкою: уперше з Ultra-моделлю і легендарним 100x Space Zoom. І хоча підтримка завершилася, успіх та інновації цієї серії надовго лишаться в історії флагманів Samsung.

Нагадаємо, в новій версії оболонки One UI 7 від Samsung з'явилося багато можливостей персоналізації. Користувачі можуть налаштовувати екран блокування та інші елементи так, як їм завгодно.

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