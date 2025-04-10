Samsung завершила поддержку Galaxy S20 — что дальше делать владельцам

Смартфоны Samsung Galaxy S20. Фото: Unsplash

Samsung официально прекратила программную поддержку Galaxy S20, увидевшего свет в 2020 году. Эта серия стала настоящей вехой для компании, в частности благодаря первому появлению Ultra-модели и внедрению впечатляющей функции 100x Space Zoom. Однако даже самая длинная поддержка когда-то подходит к концу, и теперь владельцам Galaxy S20 следует задуматься над переходом на более новые устройства.

Об этом пишет Android Police.

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На старте Samsung обещала для серии S20 три года обновлений операционной системы и четыре года регулярных обновлений безопасности. Формально этот период должен был завершиться в апреле 2024 года, однако производитель приятно удивил, продлив срок обновлений безопасности еще на год — правда, уже с выходом патчей лишь раз в квартал. Теперь даже этот срок истек: на странице Samsung, где перечислены устройства с поддержкой обновлений безопасности, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra больше не упоминаются.

Galaxy S20 FE и Note 20, которые вышли несколько позже в 2020 году и имеют много общих технических характеристик, еще остаются в списке. При этом прогнозируется, что этим устройствам обновления безопасности будут предоставлять в течение следующих одного-двух кварталов, прежде чем поддержка будет остановлена и для них.

Серия Galaxy S20 стартовала с Android 10 и One UI 2.1. Последним крупным системным обновлением стал Android 13 с One UI 5.1, выпущенный в конце 2022 года. С учетом дополнительных лет исправлений безопасности пользователи получили достаточно длительный цикл поддержки для флагмана 2020 года.

Несмотря на завершение обновлений, владельцам S20 не обязательно немедленно покупать новый смартфон. Однако, если вы имеете высокие требования к безопасности или ищете современные функции — самое время задуматься над переходом на более новую модель. К примеру, свежие флагманы Samsung теперь обещают семь лет обновлений, а специальная версия Galaxy S25 вообще будет получать восемь полноценных апдейтов ОС — вплоть до Android 23 в 2032 году.

В конце концов, решение Samsung не стало неожиданным: технически Galaxy S20 имел одинаковую "начинку" с Note 20, поэтому компания могла бы еще немного продлить поддержку для всех этих устройств. Однако где-то черту приходится подвести. В любом случае Galaxy S20 останется знаковой линейкой: впервые с Ultra-моделью и легендарным 100x Space Zoom. И хотя поддержка завершилась, успех и инновации этой серии надолго останутся в истории флагманов Samsung.

Напомним, в новой версии оболочки One UI 7 от Samsung появилось много возможностей персонализации. Пользователи могут настраивать экран блокировки и другие элементы так, как им угодно.

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