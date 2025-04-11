Неочевидные фишки One UI 7 — 5 новых функций, о которых вы могли не знать

В руках смартфон Samsung с оболочкой One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Samsung недавно начал стабильное распространение обновлений для своих предыдущих моделей, добавляя One UI 7 с Android 15. Первыми получили обновление смартфоны серии Galaxy S24, а также складные устройства Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold Special Edition. Этот свежий выпуск содержит несколько интересных нововведений, которые не сразу бросаются в глаза.

О пяти малоизвестных из них, но полезных, пишет Samsung Magazine.

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Создание стикеров с помощью подсказок на клавиатуре Samsung

Теперь фирменная клавиатура Samsung способна генерировать стикеры, используя ваши текстовые подсказки через генеративный искусственный интеллект. Сгенерированные таким образом стикерыможно без проблем пересылать в различных мессенджерах.

Использование Drawing Assistant для новых стикеров

С помощью ИИ Drawing Assistant можно создавать оригинальные изображения, а затем сохранять их в формате стикеров. После завершения рисунка просто нажмите на иконку стикера вверху экрана, чтобы сохранить его как новый стикеров. One UI 7.0 предлагает пять различных стилей наклеек, поэтому можно выбрать наиболее удачный вариант.

Создание коллажей

В One UI 7.0 добавлена возможность создавать собственные коллажи. В приложении "Галерея" выделите нужные изображения, затем нажмите "Создать" внизу экрана и выберите "Коллаж". Вы сможете отсортировать фото на свой вкус, а также настроить фон, степень размытия, пропорции изображения и даже скругление углов.

Предварительный просмотр мини-окон в плавающем значке

Когда открываете одно и то же приложение в нескольких плавающих окнах, а затем закрываете их, все свернутые окна отображаются в виде маленького значка. Нажав на этот значок, вы увидите все свернутые окна, удобно переключаясь между ними.

Запоминание экспозиции в приложении камеры

В One UI 7.0 собственное приложение "Камера" способно "запомнить" выбранный вами уровень экспозиции для каждого режима. Если вы настроили экспозицию в одном из режимов, а затем переключились на другой и вернулись, приложение не "забудет" ваших предыдущих настроек, сохраняя постоянное качество съемки.

Напомним, Samsung официально прекратила программную поддержку серии Galaxy S20. Ее выпуск в 2020 году существенно повлиял на технологическое развитие компании.

Также мы писали, что Samsung представила захватывающие возможности оптимизации в One UI 7. Пользователи получили много новых функций, которые помогут настроить внешний вид системы по своему вкусу.