Samsung все змінив — два налаштування, які потрібно зробити кожному в One UI 7

Смартфон Samsung з One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Перехід на One UI 7 приносить відчутно плавнішу роботу та довгоочікуваний вертикальний список застосунків, проте одразу після оновлення інтерфейс може здивувати не надто зручними рішеннями. Дві прості зміни повертають звичну логіку сповіщень і роблять систему значно комфортнішою.

Про це пише Android Authority.

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One UI 7 уже поширюється на Galaxy S22, S21, Z Fold 4, Z Flip 4 та інші моделі. Більшість користувачів називають першою проблемою поділ шторки на окремі сторінки, решта вказує на відсутність детальних сповіщень на заблокованому екрані.

Спочатку щодо шторки швидких налаштувань. У попередніх версіях, змахнувши вниз, користувач бачив одночасно і тумблери, і сповіщення. Тепер, якщо провести пальцем по лівій чи центральній частині екрана, відкриваються лише сповіщення, а жест з правого верхнього кута показує тільки швидкі налаштування.

Повернути обидва елементи на одну сторінку можна за хвилину: спершу змахніть з правого верхнього кута, торкніться піктограми олівця, відкрийте "Параметри панелі" й у меню оберіть пункт "Разом". Після цього, незалежно від місця свайпу, система знову відображатиме тумблери зверху, а повідомлення — під ними. У будь-який момент можна знову ввімкнути роздільний режим, якщо захочеться поекспериментувати з новим дизайном.

Поділ шторки сповіщень в One UI 7. Фото: Android Authority

Друга дрібниця стосується заблокованого екрана. За замовчуванням One UI 7 показує лише маленькі іконки сповіщень у верхньому лівому куті, тож одним поглядом зрозуміти, про що йдеться, майже неможливо. Щоб повернути повноцінні картки, відкрийте "Налаштування", перейдіть до розділу "Сповіщення", торкніться пункту "Сповіщення на екрані блокування" і в секції "Стиль сповіщень" змініть параметр із "Піктограми" на "Картки".

Іконки сповіщень на заблокованому екрані One UI 7. Фото: Android Authority

Після цього детальний текст повідомлень знову з'являтиметься без потреби в додаткових торканнях — зміна, яка досі викликає подив щодо початкового задуму Samsung.

Нагадаємо, One UI 7 від Samsung зарекомендувала себе як одна з найшвидших і найзручніших серед Android-оболонок. Завдяки кільком точковим змінам у системі пристрій стає більш чутливим до дій користувача, енергоощадним і зручним у щоденному використанні.

Також ми писали, що Samsung уже почав поширювати стабільну версію One UI 7, побудовану на Android 15, для деяких попередніх моделей. Оновлена прошивка включає низку функцій, які можуть залишитися непоміченими, але суттєво покращують взаємодію зі смартфоном.