Samsung все изменил — две настройки, которые нужно сделать каждому в One UI 7

Смартфон Samsung с One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Переход на One UI 7 приносит ощутимо более плавную работу и долгожданный вертикальный список приложений, однако сразу после обновления интерфейс может удивить не слишком удобными решениями. Два простых изменения возвращают привычную логику уведомлений и делают систему значительно комфортнее.

Об этом пишет Android Authority.

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One UI 7 уже распространяется на Galaxy S22, S21, Z Fold 4, Z Flip 4 и другие модели. Большинство пользователей называют первой проблемой разделение шторки на отдельные страницы, остальные указывают на отсутствие детальных уведомлений на заблокированном экране.

Сначала касательно шторки быстрых настроек. В предыдущих версиях, смахнув вниз, пользователь видел одновременно и тумблеры, и оповещения. Теперь, если провести пальцем по левой или центральной части экрана, открываются только уведомления, а жест с правого верхнего угла показывает только быстрые настройки.

Вернуть оба элемента на одну страницу можно за минуту: сначала смахните с правого верхнего угла, коснитесь пиктограммы карандаша, откройте "Параметры панели" и в меню выберите пункт "Вместе". После этого, независимо от места свайпа, система снова будет отображать тумблеры сверху, а сообщения — под ними. В любой момент можно снова включить раздельный режим, если захочется поэкспериментировать с новым дизайном.

Разделение шторки уведомлений в One UI 7. Фото: Android Authority

Вторая мелочь касается заблокированного экрана. По умолчанию One UI 7 показывает только маленькие иконки уведомлений в верхнем левом углу, поэтому одним взглядом понять, о чем идет речь, почти невозможно. Чтобы вернуть полноценные карточки, откройте "Настройки", перейдите в раздел "Оповещения", коснитесь пункта "Оповещения на экране блокировки" и в секции "Стиль уведомлений" измените параметр с "Пиктограммы" на "Карточки".

Иконки уведомлений на заблокированном экране One UI 7. Фото: Android Authority

После этого подробный текст сообщений снова будет появляться без необходимости в дополнительных касаниях — изменение, которое до сих пор вызывает недоумение относительно первоначального замысла Samsung.

Напомним, One UI 7 от Samsung зарекомендовала себя как одна из самых быстрых и удобных среди Android-оболочек. Благодаря нескольким точечным изменениям в системе устройство становится более чувствительным к действиям пользователя, энергосберегающим и удобным в ежедневном использовании.

Также мы писали, что Samsung уже начал распространять стабильную версию One UI 7, построенную на Android 15, для некоторых предыдущих моделей. Обновленная прошивка включает ряд функций, которые могут остаться незамеченными, но существенно улучшают взаимодействие со смартфоном.