Samsung відкладає One UI 7 — новий графік оновлень до Android 15

На екрані смартфона Samsung перелік пристроїв, які оновляться до One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Користувачам Galaxy знову доводиться набиратися терпіння: після затримки релізу One UI 7 Samsung пересунула дати поширення прошивки й тепер обіцяє завершити оновлення лише в середині літа. Причиною став критичний баг, через який власники деяких моделей не могли розблокувати смартфон. Компанія тимчасово відкликала прошивку для Galaxy S24, Z Fold 6 і Z Flip 6, щойно проблема проявилася.

Про це пише 9to5Google.

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Як повідомляється у сповіщенні в застосунку Samsung Members, більшість пристроїв отримають One UI 7 на місяць пізніше, ніж планувалося спершу. Так, серія Galaxy S23 тепер очікує прошивку в травні (а не в квітні), тоді як Galaxy S24, Z Fold 6 і Z Flip 6 залишаються у квітневому вікні, якщо Samsung встигне виправити збій.

Новий графік оновлень One UI 7 має такий вигляд:

Квітень 2025:

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 6.

Травень 2025:

Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra (Wi‑Fi та 5G);

Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5;

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Flip 4 / Z Fold 4;

Galaxy Tab S9 / Tab S9 Ultra (Wi‑Fi та 5G);

Galaxy Z Flip 3 / Z Fold 3;

Galaxy S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G / S21 FE;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Tab S8 / Tab S8+ / Tab S8 Ultra (Wi‑Fi та 5G);

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra.

Червень 2025:

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ (Wi‑Fi та 5G);

Galaxy A16 5G / A35 5G / A55 5G / A34 5G / A54 5G / A25 5G / A15 5G / A14 (LTE та 5G) / A06 / A33 5G / A53 5G / A73 5G;

Galaxy F16 5G / F15 5G / F55 5G / F05 / F34 5G / F54 5G;

Galaxy M16 5G / M15 5G / M55 5G / M55s 5G / M05 / M34 5G / M14 (LTE та 5G) / M33 5G / M53 5G;

Galaxy Tab A9+ (Wi‑Fi та 5G);

Galaxy XCover 7.

Липень 2025:

Galaxy Tab A9.

Компанія зазначає, що послідовність випуску в межах кожного місяця може змінюватися. У випадку нових технічних нюансів графік можуть переглянути повторно.

Нагадаємо, за результатами першого кварталу 2025 року компанія Apple вперше стала лідером за кількістю проданих смартфонів, випередивши Samsung. Загалом, за цей період глобальний ринок смартфонів зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом торік.

Також ми писали, що Samsung заявила про припинення підтримки серії Galaxy S20. Лінійка смартфонів з'явилася у 2020 році, і тепер власникам її пристроїв варто замислитися над переходом на новіші пристрої.