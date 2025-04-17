Samsung откладывает One UI 7 — новый график обновлений до Android 15

На экране смартфона Samsung перечень устройств, которые обновятся до One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Пользователям Galaxy снова приходится набираться терпения: после задержки релиза One UI 7 Samsung передвинула даты распространения прошивки и теперь обещает завершить обновление лишь в середине лета. Причиной стал критический баг, из-за которого владельцы некоторых моделей не могли разблокировать смартфон. Компания временно отозвала прошивку для Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6, как только проблема проявилась.

Об этом пишет 9to5Google.

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Как сообщается в оповещении в приложении Samsung Members, большинство устройств получат One UI 7 на месяц позже, чем планировалось изначально. Так, серия Galaxy S23 теперь ожидает прошивку в мае (а не в апреле), тогда как Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6 остаются в апрельском окне, если Samsung успеет исправить сбой.

Новый график обновлений One UI 7 выглядит следующим образом:

Апрель 2025:

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 6.

Май 2025:

Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra (Wi-Fi и 5G);

Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5;

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Flip 4 / Z Fold 4;

Galaxy Tab S9 / Tab S9 Ultra (Wi-Fi и 5G);

Galaxy Z Flip 3 / Z Fold 3;

Galaxy S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G / S21 FE;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Tab S8 / Tab S8+ / Tab S8 Ultra (Wi-Fi и 5G);

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra.

Июнь 2025:

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ (Wi-Fi и 5G);

Galaxy A16 5G / A35 5G / A55 5G / A34 5G / A54 5G / A25 5G / A15 5G / A14 (LTE и 5G) / A06 / A33 5G / A53 5G / A73 5G;

Galaxy F16 5G / F15 5G / F55 5G / F05 / F34 5G / F54 5G;

Galaxy M16 5G / M15 5G / M55 5G / M55s 5G / M05 / M34 5G / M14 (LTE и 5G) / M33 5G / M53 5G;

Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi и 5G);

Galaxy XCover 7.

Июль 2025:

Galaxy Tab A9.

Компания отмечает, что последовательность выпуска в пределах каждого месяца может меняться. В случае новых технических нюансов график могут пересмотреть повторно.

Напомним, по результатам первого квартала 2025 года компания Apple впервые стала лидером по количеству проданных смартфонов, опередив Samsung. В целом, за этот период глобальный рынок смартфонов вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также мы писали, что Samsung заявила о прекращении поддержки серии Galaxy S20. Линейка смартфонов появилась в 2020 году, и теперь владельцам ее устройств стоит задуматься над переходом на более новые устройства.