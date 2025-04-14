Samsung призупинила поширення One UI 7 через баг — яку проблему він викликає

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra з оболонкою One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Samsung тимчасово припинила глобальне поширення оновлення One UI 7. Один з відомих інсайдерів повідомив, що деякі користувачі серії Galaxy S24 мали труднощі з розблокуванням екранів своїх смартфонів.

Про це пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

В чому причина припинення поширення One UI 7

Після місяців очікування Samsung нарешті випустила оновлення One UI 7 минулого тижня. Однак зараз компанія призупинила глобальне поширення збірки на базі Android 15 для серії Galaxy S24, а також для Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6.

Причиною стала "серйозна помилка", що виявилася в One UI 7 після її виходу 7 квітня в декількох країнах і 10 квітня — у США. За даними Ice Universe, у Південній Кореї користувачі почали скаржитися на проблеми з розблокуванням телефонів, і саме це спонукало Samsung тимчасово вилучити оновлення. Якщо ви досі не отримали One UI 7, імовірно, це пояснюється призупиненням.

The reason for the delay in the Galaxy S24 push is that users of the official version of One UI7 of the Korean S24 series found that "they could not be unlocked normally in some cases." ​​​

Samsung urgently reviewed the firmware withdrawal in other countries.

Have you ever… — I'm back！ (@UniverseIce) April 14, 2025

Поки що Samsung не зробила офіційних заяв щодо помилок чи фактів про зупинку поширення One UI 7. Спочатку вважалося, що проблема стосується тільки версій Galaxy S24 з процесором Exynos 2400, про що розповідав інсайдер Тарун Ватс, зазначаючи, що виробник навіть забрав прошивку зі своїх OTA-серверів.

Однак нещодавні дані свідчать про те, що оновлення призупинили й для версій Galaxy S24 на Snapdragon, які продаються в США та інших регіонах, про що Ватс також повідомив додатково. Користувачі занепокоєні, що цей крок може вплинути на терміни виходу One UI 7 для інших старіших пристроїв Galaxy, наприклад, для серії Galaxy S23.

Нагадаємо, нещодавно Samsung розпочала розгортання оновлень для попередніх моделей Galaxy, додаючи One UI 7 з Android 15. Користувачі отримали кілька цікавих можливостей, які не одразу впадають в око.

Також ми писали, що Samsung представила захопливі можливості персоналізації в One UI 7. Власники пристроїв Galaxy отримали майже безмежний простір для налаштування зовнішнього вигляду своєї системи.