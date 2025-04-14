Samsung приостановила распространение One UI 7 из-за бага — какую проблему он вызывает

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra с оболочкой One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Samsung временно прекратила глобальное распространение обновления One UI 7. Один из известных инсайдеров сообщил, что некоторые пользователи серии Galaxy S24 имели трудности с разблокировкой экранов своих смартфонов.

Об этом пишет Android Authority.

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В чем причина прекращения распространения One UI 7

После месяцев ожидания Samsung наконец выпустила обновление One UI 7 на прошлой неделе. Однако сейчас компания приостановила глобальное распространение сборки на базе Android 15 для серии Galaxy S24, а также для Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Причиной стала "серьезная ошибка", обнаружившаяся в One UI 7 после ее выхода 7 апреля в нескольких странах и 10 апреля — в США. По данным Ice Universe, в Южной Корее пользователи начали жаловаться на проблемы с разблокировкой телефонов, и именно это побудило Samsung временно изъять обновление. Если вы до сих пор не получили One UI 7, вероятно, это объясняется приостановкой.

Причиной задержки в толчке Galaxy S24 является то, что пользователи официальной версии One UI7 корейской серии S24 обнаружили, что "в некоторых случаях их нельзя было нормально разблокировать".

Samsung срочно пересмотрела вывод прошивки в других странах.

Вы когда-нибудь... - Я вернулся！ (@UniverseIce) 14 апреля 2025 г .

Пока Samsung не сделала официальных заявлений относительно ошибок или фактов об остановке распространения One UI 7. Изначально считалось, что проблема касается только версий Galaxy S24 с процессором Exynos 2400, о чем рассказывал инсайдер Тарун Ватс, отмечая, что производитель даже убрал прошивку со своих OTA-серверов.

Однако недавние данные свидетельствуют, что обновление приостановили и для версий Galaxy S24 на Snapdragon, которые продаются в США и других регионах, о чем Ватс также сообщил дополнительно. Пользователи обеспокоены, что этот шаг может повлиять на сроки выхода One UI 7 для других старых устройств Galaxy, например, для серии Galaxy S23.

Напомним, недавно Samsung начала развертывание обновлений для предыдущих моделей Galaxy, добавляя One UI 7 с Android 15. Пользователи получили несколько интересных возможностей, которые не сразу бросаются в глаза.

Также мы писали, что Samsung представила захватывающие возможности персонализации в One UI 7. Владельцы устройств Galaxy получили почти безграничное пространство для настройки внешнего вида своей системы.