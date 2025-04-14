Samsung приостановила распространение One UI 7 из-за бага — какую проблему он вызывает

Пользователи Samsung не получат Android 15 еще некоторое время
Samsung временно прекратила глобальное распространение обновления One UI 7. Один из известных инсайдеров сообщил, что некоторые пользователи серии Galaxy S24 имели трудности с разблокировкой экранов своих смартфонов.
Об этом пишет Android Authority.
В чем причина прекращения распространения One UI 7
После месяцев ожидания Samsung наконец выпустила обновление One UI 7 на прошлой неделе. Однако сейчас компания приостановила глобальное распространение сборки на базе Android 15 для серии Galaxy S24, а также для Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.
Причиной стала "серьезная ошибка", обнаружившаяся в One UI 7 после ее выхода 7 апреля в нескольких странах и 10 апреля — в США. По данным Ice Universe, в Южной Корее пользователи начали жаловаться на проблемы с разблокировкой телефонов, и именно это побудило Samsung временно изъять обновление. Если вы до сих пор не получили One UI 7, вероятно, это объясняется приостановкой.
Причиной задержки в толчке Galaxy S24 является то, что пользователи официальной версии One UI7 корейской серии S24 обнаружили, что "в некоторых случаях их нельзя было нормально разблокировать".- Я вернулся！ (@UniverseIce) 14 апреля 2025 г .
Samsung срочно пересмотрела вывод прошивки в других странах.
Вы когда-нибудь...
Пока Samsung не сделала официальных заявлений относительно ошибок или фактов об остановке распространения One UI 7. Изначально считалось, что проблема касается только версий Galaxy S24 с процессором Exynos 2400, о чем рассказывал инсайдер Тарун Ватс, отмечая, что производитель даже убрал прошивку со своих OTA-серверов.
Однако недавние данные свидетельствуют, что обновление приостановили и для версий Galaxy S24 на Snapdragon, которые продаются в США и других регионах, о чем Ватс также сообщил дополнительно. Пользователи обеспокоены, что этот шаг может повлиять на сроки выхода One UI 7 для других старых устройств Galaxy, например, для серии Galaxy S23.
Напомним, недавно Samsung начала развертывание обновлений для предыдущих моделей Galaxy, добавляя One UI 7 с Android 15. Пользователи получили несколько интересных возможностей, которые не сразу бросаются в глаза.
Также мы писали, что Samsung представила захватывающие возможности персонализации в One UI 7. Владельцы устройств Galaxy получили почти безграничное пространство для настройки внешнего вида своей системы.
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