Более быстрый релиз One UI 8 — Samsung может обновить линейку Galaxy уже летом

Samsung планирует существенно ускорить развертывание очередной версии своей прошивки: первые совместимые устройства должны получить One UI 8 на Android 16 между концом июня и началом осени. Таким шагом компания хочет компенсировать задержку прошлогоднего обновления One UI 7, которое поступило владельцам Galaxy только через полгода после релиза Android 15.

Об этом пишет Android Police.

Почему релиз оболочки One UI 8 будет скорее

Во время шоу Android Show президент экосистемы Android Самир Самат подтвердил, что устройства Samsung и многие другие получат Android 16 уже этим летом. Поскольку Google традиционно выпустит стабильную сборку Android 16 для смартфонов Pixel в июне, ранний запуск One UI 8 выглядит вполне логично и дает Samsung возможность восстановить доверие пользователей после прошлогодней задержки.

По предварительным сообщениям, бета-программа One UI 8 стартует уже в этом месяце. Обычно компаниям нужно всего несколько недель, чтобы перейти от беты к стабильному релизу. Поэтому новейшие флагманы Galaxy могут получить окончательную версию прошивки уже в июле.

One UI 8 сосредоточена на мелких, но заметных усовершенствованиях. Ранняя утечка бета-версии свидетельствует, что главный акцент сделан на полировке интерфейса, представленного в One UI 7, а не на полном редизайне. Среди нововведений - аудиоверсия Now Brief, доработанная панель Now Bar и обновленные элементы в системных приложениях Samsung для лучшего соответствия стилю One UI 7.

Зато дизайн Material 3 Expressive от Google появится не раньше первого квартального обновления Android 16. Ожидается, что Samsung интегрирует изменения, связанные с этим визуальным стилем, только в One UI 8.1 в конце года.

Напомним, переход на One UI 7 обеспечивает заметно более плавную работу системы и добавляет долгожданный вертикальный список приложений. В то же время сразу после обновления интерфейс может поразить не слишком удобными решениями. Впрочем, два простых действия позволяют вернуть привычную логику уведомлений и сделать пользование системой гораздо более комфортным.

Также мы писали, что One UI 7 стала одной из самых быстрых и удобных Android-оболочек, впрочем заводские настройки не всегда раскрывают весь потенциал устройства. Несколько точечных изменений в системе способны превратить Galaxy в более плавный, персонализированный и энергоэффективный смартфон.