Новое обновление Android от Google — 3 вещи, которые ваш телефон больше не сможет делать

Логотип Android 16 на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

В очередном системном патче Google одновременно сузила возможности пользователей и расширила их защиту. Компания подтвердила, что с Android 16 телефоны больше не будут позволять выполнять ряд опасных действий во время разговора с неизвестным абонентом, а вместе с тем получат усиленную "Advanced Protection".

Об этом пишет Forbes.

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Вице-президент Google по инженерии безопасности и конфиденциальности Android Дэйв Клейдермахер объяснил, что исследования показали, что мошенники чаще всего заманивают жертву изменить настройки именно во время звонка. Поэтому отныне система блокирует отключение Play Protect, установку программ из сторонних источников и предоставление дополнительных прав доступности до завершения беседы. Когда речь идет о сопутствующей записи экрана, Android также напомнит отключить трансляцию, как только звонок прервется, чтобы преступник не воспользовался открытыми данными.

Play Protect по умолчанию сканирует программы и сообщает о вредоносной активности, поэтому отказаться от него посреди разговора — почти гарантированно признак атаки, отмечает Клейдермахер. Запрет "sideload" во время звонка спасает от загрузки сомнительных APK-файлов, а блокировка лишних прав доступа не дает злоумышленнику дистанционно управлять устройством и воровать конфиденциальные данные.

Обновление одновременно усиливает программу Advanced Protection, которую Google называет самой надежной обороной против прицельных атак. В версии Android 16 она сочетает журнал вторжений, защиту USB-порта, отключение автоматического подключения к незащищенным сетям и интеграцию с будущей функцией Scam Detection в "Phone by Google". Дополнительно Advanced Protection ограничивает доступ сторонних сервисов к данным Gmail и Drive и затрудняет попытки восстановления учетной записи, пока пользователь не докажет свою личность.

По словам менеджера продукта группы безопасности Android Иль-Сона Ли, новый подход создает единую точку контроля для ключевых настроек Chrome, Google Messages и "Телефона". Хотя ограничения могут показаться неудобными, в Google уверяют, что именно такой "настой безопасности" стоит проглотить, чтобы смартфон оставался устойчивым к все более изощренным мошенническим сценариям.

Напомним, первые тестовые версии Android 16 показали, что Google намерена существенно укрепить защиту смартфонов от краж. В случае несанкционированного сброса настроек устройство будет оставаться заблокированным, пока настоящий владелец не введет свои учетные данные. Такой механизм должен закрыть лазейки, которыми ранее пользовались злоумышленники.

Также мы писали, что Android внедряет дополнительную функцию безопасности, которая усложнит несанкционированный доступ к личным данным. Если устройство остается заблокированным в течение трех дней, оно автоматически перезагрузится, и для дальнейшего использования пользователю нужно будет повторно ввести PIN-код.