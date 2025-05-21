Gmail навчиться відповідати на листи за вас — як працюватиме нова функція

Презентація нових функцій Gmail на Google I/O 2025. Фото: скриншот/YouTube

На конференції Google I/O 2025 компанія представила низку нових функцій для сервісів Workspace, зокрема для Gmail. Оновлення спрямовані на глибшу інтеграцію штучного інтелекту в робочі процеси та покращення персоналізації.

Про це пише 9to5Google.

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Після торішнього переходу Gmail до контекстного режиму сервіс тепер отримує функцію персоналізованих смартвідповідей. Система формуватиме пропозиції для відповіді на основі стилю письма користувача, аналізуючи попередні листи. Враховуватимуться звичні вітання, рівень формальності та довжина повідомлень, щоб відповіді звучали природно — офіційно чи розмовно, залежно від стилю власника акаунта. Також відповіді можуть використовувати інформацію з попередніх листів та файлів у Google Drive.

Формування відповідей в Gmail на базі інформації з попередніх листів. Фото: 9to5Google

Gemini також отримав нову функцію організації пошти. Користувачі зможуть на кшталт живого діалогу попросити: "Видали всі мої непрочитані листи від The Groomed Paw за минулий рік". Система покаже кількість знайдених повідомлень і дозволить підтвердити дію одним кліком.

У вікні створення листа з'явиться ще одне покращення — автоматичне виявлення спроб домовитися про зустріч. У таких випадках Gemini запропонує додати посилання на сторінку з доступним графіком у Google Calendar, що значно спростить процес узгодження часу. Усі ці функції стануть загальнодоступними у наступному кварталі.

Нагадаємо, Gmail поступово впроваджує для користувачів Android нову функцію — сторінку "Керування підписками", яка дає змогу швидко відмовлятися від спам-розсилок. Опція активується на серверному рівні: додаток сповіщає про її доступність, а саму кнопку можна знайти в меню додаткових дій листа.

Також ми писали, що Google оновлює функцію пошуку в Gmail для Android, iOS та вебверсії — тепер вона працює з використанням штучного інтелекту, щоб швидше видавати найточніші результати. Раніше пошук формувався або за хронологією листів із відповідними ключовими словами, або ж групував частину з них у категорії "Найкращі результати", після чого показував інші.