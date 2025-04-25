Gmail спрощує життя — нова функція дозволяє відписатися від усіх спам-розсилок

Логотип Gmail на екрані смартфона. Фото: Pexels

Gmail поступово відкриває для користувачів Android нову сторінку "Керування підписками", яка дозволяє миттєво відмовитися від небажаних розсилок. Функція з'являється на серверному рівні — повідомлення в застосунку сповіщає про нову опцію, а кнопку "Керувати підписками" можна знайти в меню додаткових дій.

Про це пише 9to5Google.

Реклама

Читайте також:

Як працює нова функція

На сторінці відображаються адреси відправників, назви підписок і кількість листів, отриманих нещодавно. Праворуч розташована кнопка, що дає змогу відписатися одним дотиком. У більшості випадків процес завершується негайно, однак іноді відкривається вікно браузера для підтвердження. Google попереджає, що відправнику може знадобитися кілька днів, аби повністю припинити розсилку після використання спрощеного відписування.

Попри те, що Gmail уже має помітну кнопку "Відписатися" у листах як на мобільних пристроях, так і у вебверсії, нова сторінка збирає всі підписки в одному місці й спрощує керування ними. Наразі вона недоступна у вебінтерфейсі та в додатку для iOS, проте компанія підтвердила, що поступове розгортання охопить і ці платформи.

Поки невідомо, наскільки широким є поточне розгортання. Користувачам радять стежити за появою кнопки "Керувати підписками" у своєму застосунку та ділитися враженнями.

Нагадаємо, штучний інтелект загрожує популярним сервісам електронної пошти, таким як Gmail, Outlook та Apple Mail. Експерти попереджають, що найближчим часом можуть поширюватися фішингові атаки, які використовують нейромережі.

Також ми писали, що в Gmail з'явилася функція пошуку, в яку інтегровано штучний інтелект. Вона допоможе швидше знаходити найрелевантніші результати.