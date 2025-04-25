Gmail упрощает жизнь — новая функция позволяет отписаться от всех спам-рассылок

Логотип Gmail на экране смартфона. Фото: Pexels

Gmail постепенно открывает для пользователей Android новую страницу "Управление подписками", которая позволяет мгновенно отказаться от нежелательных рассылок. Функция появляется на серверном уровне — уведомление в приложении оповещает о новой опции, а кнопку "Управлять подписками" можно найти в меню дополнительных действий.

Об этом пишет 9to5Google.

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Как работает новая функция

На странице отображаются адреса отправителей, названия подписок и количество писем, полученных недавно. Справа расположена кнопка, позволяющая отписаться одним касанием. В большинстве случаев процесс завершается немедленно, однако иногда открывается окно браузера для подтверждения. Google предупреждает, что отправителю может потребоваться несколько дней, чтобы полностью прекратить рассылку после использования упрощенной отписки.

Несмотря на то, что Gmail уже имеет заметную кнопку "Отписаться" в письмах как на мобильных устройствах, так и в веб-версии, новая страница собирает все подписки в одном месте и упрощает управление ими. Пока она недоступна в веб-интерфейсе и в приложении для iOS, однако компания подтвердила, что постепенное развертывание охватит и эти платформы.

Пока неизвестно, насколько широким является текущее развертывание. Пользователям советуют следить за появлением кнопки "Управлять подписками" в своем приложении и делиться впечатлениями.

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