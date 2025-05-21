Gmail научится отвечать на письма за вас — как будет работать новая функция

Презентация новых функций Gmail на Google I/O 2025. Фото: скриншот/YouTube

На конференции Google I/O 2025 компания представила ряд новых функций для сервисов Workspace, в частности для Gmail. Обновления направлены на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в рабочие процессы и улучшение персонализации.

Об этом пишет 9to5Google.

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После прошлогоднего перехода Gmail в контекстный режим сервис теперь получает функцию персонализированных смарт-ответов. Система будет формировать предложения для ответа на основе стиля письма пользователя, анализируя предыдущие письма. Будут учитываться привычные приветствия, уровень формальности и длина сообщений, чтобы ответы звучали естественно — официально или разговорно, в зависимости от стиля владельца аккаунта. Также ответы могут использовать информацию из предыдущих писем и файлов в Google Drive.

Формирование ответов в Gmail на базе информации из предыдущих писем. Фото: 9to5Google

Gemini также получил новую функцию организации почты. Пользователи смогут наподобие живого диалога попросить: "Выдали все мои непрочитанные письма от The Groomed Paw за прошлый год". Система покажет количество найденных сообщений и позволит подтвердить действие одним кликом.

В окне создания письма появится еще одно улучшение — автоматическое обнаружение попыток договориться о встрече. В таких случаях Gemini предложит добавить ссылку на страницу с доступным графиком в Google Calendar, что значительно упростит процесс согласования времени. Все эти функции станут общедоступными в следующем квартале.

Напомним, Gmail постепенно внедряет для пользователей Android новую функцию — страницу "Управление подписками", которая позволяет быстро отказываться от спам-рассылок. Опция активируется на серверном уровне: приложение оповещает о ее доступности, а саму кнопку можно найти в меню дополнительных действий письма.

Также мы писали, что Google обновляет функцию поиска в Gmail для Android, iOS и веб-версии — теперь она работает с использованием искусственного интеллекта, чтобы быстрее выдавать самые точные результаты. Ранее поиск формировался либо по хронологии писем с соответствующими ключевыми словами, либо группировал часть из них в категории "Лучшие результаты", после чего показывал остальные.