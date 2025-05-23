Gemini на смартфоне — как использовать на полную и вернуть Google Assistant

Приложения чат-бота Gemini на экране смартфона. Фото: Unsplash

Будущее цифровых помощников Google — за Gemini. Этот новый инструмент на базе ИИ постепенно заменяет Google Assistant и уже доступен на разных устройствах. Если у вас смартфон Pixel 9, Gemini будет установлен по умолчанию. Владельцы предыдущих моделей Pixel и устройств других брендов могут скачать приложение самостоятельно. Недавно Gemini появился и на iPhone.

О том, как на полную использовать Gemini, пишет The Verge.

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Платная или бесплатная версия

Приложение Gemini доступно бесплатно для Android и iOS. Войдя через учетную запись Google, пользователи могут выбрать, остаться на бесплатной версии с моделью Gemini 2.5 Flash или перейти на платную подписку Google One AI Premium (20 долларов в месяц) и получить доступ к расширенной модели Gemini 2.5 Pro. Платная версия предоставляет более глубокие и точные ответы — аналогично ChatGPT Plus.

Как взаимодействовать с Gemini

Интерфейс Gemini довольно прост: пользователь вводит запрос внизу экрана, а ответ появляется сверху. Есть четыре способа взаимодействия: текстовый запрос, голосовой ввод, отправка изображения или общение в формате Gemini Live.

Gemini Live позволяет вести более естественный разговор — вы можете перебивать ответ, использовать паузы или возгласы, и система будет реагировать соответственно. Предыдущие диалоги сохраняются — их можно найти через иконку с речевым облаком в верхнем левом углу.

После каждого ответа можно поставить оценку, поделиться, скопировать или отправить результат в Google Docs или Gmail. Кроме того, с помощью Google Imagen 4 пользователь может создавать изображения — в частности те, кто имеет подписку Gemini Advanced. Без нее генерация лиц недоступна.

Платные пользователи могут загружать также PDF-файлы для итогов или редактирования текстов.

Gemini постепенно получает функции Google Assistant благодаря расширениям. Среди них — Google Calendar, Gmail, Google Maps, YouTube Music и другие. Это позволяет:

узнать расписание на выходные;

проверить последние письма;

включить музыку;

получить маршрут на карте;

установить будильник или таймер.

Управление расширениями доступно в настройках Gemini — достаточно нажать на аватар пользователя и выбрать раздел "Extensions". Запросы можно направлять конкретному расширению, используя символ @ (например: @Google Calendar Когда следующая встреча?).

Однако стоит помнить, что Gemini еще в разработке: функциональность управления умным домом, таймерами и мультимедиа ограничена и доступна только на Android. Поддержка музыкальных сервисов и сценариев (рутин) пока уступает Google Assistant.

Как вернуться к Google Assistant

Если новый интерфейс не подходит, пользователь может вернуться к Google Assistant:

В Android перейдите в "Настройки" — "Программы" — "Ассистенты" — "Цифровые помощники от Google". Далее выберите Google Assistant вместо Gemini.

Несмотря на это, именно Gemini становится главным направлением развития цифровых помощников Google, и в будущем компания планирует перенести туда все возможности Google Assistant.

Напомним, Google продолжает разворачивать функцию "Обзор от ИИ" (AI Overviews) на базе Gemini в своем поисковом сервисе — теперь она официально заработала и в Украине. В целом инструмент стал доступен в более чем 200 странах и регионах мира, охватывая более 40 языков.

Также мы писали, что на конференции Google I/O 2025 компания анонсировала ряд обновлений для сервисов Workspace, в том числе для Gmail. Основной акцент сделан на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта Gemini в повседневную работу пользователей и повышение уровня персонализации сервисов.