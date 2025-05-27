Google стверджує, що користувачі вважають рекламу в ШІ-пошуку корисною

Пошуковий сервіс Google. Фото: Unsplash

Пошуковий гігант Google почав показувати оголошення у режимах AI Search та AI Overviews у Сполучених Штатах. У компанії переконують, що така реклама допомагає людям швидше знаходити потрібні товари, послуги та компанії.

Про це пише Bleeping Computer.

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На заході Google Marketing Live минулого тижня представники корпорації повідомили про поступове впровадження рекламних блоків до ШІ-режимів. У десктопній версії вони з'являються під згенерованою ШІ-відповіддю, а після них ідуть традиційні "сині" посилання. У довідковому документі, на який звернув увагу консультант із SEO ГаГан Готра, Google посилається на "внутрішні дані", що нібито підтверджують користь такої реклами.

У цитованому фрагменті стверджується, що люди вважають оголошення в AI Overviews корисними, оскільки вони дають змогу одразу перейти до релевантного бізнесу чи сервісу саме в той момент, коли це потрібно. Компанія, однак, не розкриває методології та цифри, на які спирається. У Google наголошують, що новий формат — це додаткова можливість для клієнтів, а не лише джерело прибутку.

Реклама сама по собі не є проблемою, але викликає застереження, коли вводить користувачів в оману чи перериває логіку результатів пошуку. Минулого кварталу Google отримала 72,5 млрд доларів від рекламної діяльності, і в компанії розраховують, що прибутки зростатимуть далі завдяки виходу оголошень за межі класичних посилань.

Нагадаємо, майбутнє голосових і візуальних помічників Google пов'язане з Gemini — інструментом на основі штучного інтелекту, який поступово замінює Google Assistant. Він уже доступний на різних пристроях, і на смартфонах Pixel 9 встановлюється автоматично. Користувачі старіших моделей Pixel або гаджетів інших брендів можуть завантажити застосунок самостійно.

Також ми писали, що Google розпочала тестування десктопної версії стрічки Discover — новинного блоку, який раніше був доступний лише на мобільних пристроях. Відтепер користувачі можуть бачити персоналізовані добірки новин і на головній сторінці пошуковика у браузері.