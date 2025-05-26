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Як на смартфоні — новинна стрічка Google доступна й на ПК

26 травня 2025 09:54
Володимир Мололкін - редактор
Google Discover з'являється на комп'ютері — що це та як скористатися
Логотип Google News на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Google розпочала обмежений запуск стрічки Discover на головній сторінці пошуковика у десктопній версії. Раніше цей новинний агрегатор був доступний виключно для користувачів мобільних пристроїв.

Про це пише Android Authority.

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Перші згадки про нову функцію з'явилися у соцмережах, зокрема користувач Damien Andell повідомив у X (колишній Twitter), що деякі жителі Австралії та Нової Зеландії вже бачать стрічку Discover безпосередньо під пошуковим рядком на сайті google.com. За адресою google.com/?gl=nz можна перевірити, чи доступна ця функція для конкретного користувача.

Десктопная версия Google Discover
Десктопна версія Google Discover. Фото: Android Authority

У десктопній версії стрічка має дещо змінений вигляд порівняно з мобільною. Зокрема, зображення новин розміщені ліворуч у квадратних блоках і мають менше візуальне навантаження. Також у цій версії можна побачити перше речення кожної новини, що полегшує перегляд вмісту. Якщо вікно браузера розгорнуто на весь екран, з'являється віджет "At a glance", де можна обрати одну з трьох категорій: фінанси, спорт або погода — доступ до налаштувань відкривається через три вертикальні крапки.

Нагадаємо, Google готує оновлений дизайн магазину Play Store, який має зробити інтерфейс візуально привабливішим і зручнішим для користувачів. Потенційні зміни компанія продемонструвала під час сесії "What's New in Google Play" на конференції I/O 2025.

Також ми писали, що Google оновила політику щодо граничної вартості застосунків у Play Store. Відтепер розробники можуть встановлювати ціну до 4999,99 долара замість попереднього максимуму в 999,99. Нові правила вже набрали чинності.

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