Google готує повний редизайн Play Store — що зміниться найближчим часом

Google Play на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google може найближчим часом запустити новий редизайн магазину додатків Play Store, який зробить платформу візуально привабливішою та цікавішою для користувачів. Компанія показала потенційні зміни під час сесії "What's New in Google Play" на конференції I/O 2025.

Про це пише 9to5Google.

Реклама

Читайте також:

Як оновиться магазин додатків Android

Під час презентації Google наголосила на бажанні відійти від утилітарного вигляду Play Store і зробити його "більш веселим" — тобто інтуїтивно зрозумілим, яскравим та здатним зацікавити користувача. У цьому контексті Play Store описують як "динамічний рушій відкриттів", а не просто магазин.

На рендерах, представлених під час виступу (що часто свідчить про реальні поточні розробки), можна побачити оновлену головну стрічку додатків — App Home. У дизайні використовуються зображення або відео на всю ширину екрана. Наприклад, на одній з демонстрацій була показана промокампанія музичної події, яку підтримує YouTube Music. Замість стандартної прямокутної каруселі — повноекранне медіа із сучасними візуальними ефектами.

Рендери оновленого дизайну Google Play Store. Фото: Google

Інтерфейс включає логотип Google Play у кутку екрана, а також елементи керування на зразок повідомлень і перемикача профілю. Проте знайомі вкладки "Для вас", "Популярне", "Інші пристрої", "Діти" та "Категорії" зникли — їхнє нове розташування наразі невідоме.

Під час прокручування інтерфейсу користувач відкриває додатковий шар із секціями "Ще більше для вас" і "Нещодавно використані додатки". Це нагадує функцію Collections, яка найближчим часом інтегрується безпосередньо в Play Store і стане доступною в більшій кількості країн.

Новий підхід зберігає ідею тематичних добірок, але тепер вони виглядають набагато масштабніше — наприклад, секції "Вам сподобається" або "Схожі нові додатки" групують контент за інтересами, як-от "Огляди альбомів" чи "Слухайте нову музику та лайв-сети".

У списках самих додатків також плануються зміни: на першому місці буде розміщено "герой-карусель" — блок із великим візуальним елементом. Крім того, Google показала приклад того, як безпосередньо в каруселі можуть відтворюватися аудіофрагменти, що відкриває нові можливості для презентації медіадодатків.

Цей редизайн поки що не має офіційної дати запуску, але багато що свідчить про те, що Google активно працює над впровадженням нового досвіду взаємодії з Play Store.

Нагадаємо, Google продовжує масштабне розгортання функції "Огляд від ШІ" (AI Overviews) у своєму пошуковому сервісі — тепер вона офіційно доступна і в Україні. Загалом інструмент працює більш ніж у 200 країнах і регіонах світу та підтримує понад 40 мов.

Також ми писали, що під час конференції Google I/O 2025 компанія анонсувала вихід першої бета-версії Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release). Це тестове оновлення не містить радикальних змін у функціональності, але приносить помітні візуальні новації, зокрема новий стиль оформлення Material 3 Expressive.