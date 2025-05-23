Google встановила ціну в 5000 доларів на застосунок у Play Store — що відомо

Google Play Market на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Компанія Google змінила політику щодо максимальної ціни додатків у своєму магазині Play Store. Тепер розробники можуть встановлювати ціну до 4999,99 долара, що суттєво перевищує попередній ліміт у 999,99 долара. Це рішення набирає чинності негайно.

Про це пише Android Authority.

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Хоча нова максимальна ціна може викликати побоювання щодо появи наддорогих і сумнівних додатків, Google передбачила низку обмежень. Щоб отримати дозвіл на встановлення такої ціни, розробник повинен мати активний акаунт з гарною репутацією, дотримуватись усіх правил програми Google Play Developer Program та умов платформи, а також продемонструвати прибуток понад 1 млн доларів за останні 12 місяців.

Кожен запит на підвищення ціни буде перевірятися вручну командою Google. Лише після погодження з боку платформи ціна може бути змінена. Такий підхід має на меті запобігти зловживанням і захистити користувачів від шахрайських дій.

Оновлений ліміт діє глобально — в усіх регіонах ціна адаптуватиметься відповідно до місцевої валюти. Виняток становить Південна Корея, де максимально допустима ціна залишиться на рівні 400 доларів або її еквіваленту.

Хоч більшість користувачів не помітить змін у своєму щоденному користуванні Play Store, нова політика відкриває більше можливостей для розробників, які прагнуть пропонувати масштабні або спеціалізовані рішення за відповідну вартість.

Нагадаємо, з виходом Android 16 користувачі отримають підтримку десктопного режиму при підключенні смартфона до зовнішнього екрана. Про це офіційно оголосила Google під час конференції для розробників, підтвердивши розширення функціональності системи.

Також ми писали, що реліз Android 16 стрімко наближається, і вже зараз відомо багато деталей про майбутню версію мобільної ОС. Новий випуск передбачає впровадження дизайну Material 3 Expressive, функції Live Updates та інших змін. Водночас кілька нововведень залишаються недооціненими.