Google установила цену в 5000 долларов на приложение в Play Store — что известно

Google Play Market на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Компания Google изменила политику относительно максимальной цены приложений в своем магазине Play Store. Теперь разработчики могут устанавливать цену до 4999,99 доллара, что существенно превышает предыдущий лимит в 999,99 доллара. Это решение вступает в силу немедленно.

Об этом пишет Android Authority.

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Какие требования будут к установлению новых цен

Хотя новая максимальная цена может вызвать опасения относительно появления сверхдорогих и сомнительных приложений, Google предусмотрела ряд ограничений. Чтобы получить разрешение на установление такой цены, разработчик должен иметь активный аккаунт с хорошей репутацией, придерживаться всех правил программы Google Play Developer Program и условий платформы, а также продемонстрировать прибыль более 1 млн долларов за последние 12 месяцев.

Каждый запрос на повышение цены будет проверяться вручную командой Google. Только после согласования со стороны платформы цена может быть изменена. Такой подход имеет целью предотвратить злоупотребления и защитить пользователей от мошеннических действий.

Обновленный лимит действует глобально — во всех регионах цена будет адаптироваться в соответствии с местной валютой. Исключение составляет Южная Корея, где максимально допустимая цена останется на уровне 400 долларов или ее эквивалента.

Хотя большинство пользователей не заметит изменений в своем ежедневном пользовании Play Store, новая политика открывает больше возможностей для разработчиков, которые стремятся предлагать масштабные или специализированные решения за соответствующую стоимость.

Напомним, с выходом Android 16 пользователи получат поддержку десктопного режима при подключении смартфона к внешнему экрану. Об этом официально объявила Google во время конференции для разработчиков, подтвердив расширение функциональности системы.

Также мы писали, что релиз Android 16 стремительно приближается, и уже сейчас известно много деталей о будущей версии мобильной ОС. Новый выпуск предусматривает внедрение дизайна Material 3 Expressive, функции Live Updates и других изменений. В то же время несколько нововведений остаются недооцененными.