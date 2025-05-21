Android 16 скоро вийде — 5 функцій, які ви могли пропустити

Смартфон з операційною системою Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Android 16 стрімко наближається, і вже відомо чимало подробиць про нову версію мобільної ОС. Google офіційно продемонструвала оновлення ще до конференції I/O 2025, і хоча цього року головну увагу компанія приділила проєктам Gemini та Astra, Android також не залишився без новин. Новий реліз обіцяє чимало змін, зокрема впровадження дизайну Material 3 Expressive та функції Live Updates. Однак серед ключових інновацій є п'ять особливостей, які лишаються малопоміченими — і дарма.

Про це пише TechRadar.

Реклама

Читайте також:

Приховування чутливих сповіщень

Android 16 автоматично ховатиме одноразові паролі (OTP) на екрані блокування, щоб запобігти доступу до них сторонніх осіб. Вони відображатимуться лише після розблокування пристрою. Водночас система робитиме це вибірково — наприклад, коли телефон не під'єднано до Wi-Fi або його давно не використовували, що може свідчити про втрату або крадіжку.

Захист під час дзвінків

Оновлення додає функцію безпеки під час телефонних розмов. Android 16 блокує зміну налаштувань доступності та забороняє вмикати дозвіл на встановлення додатків з невідомих джерел під час дзвінка. Це важливий крок у боротьбі з шахраями, які часто намагаються переконати жертву змінити ці параметри.

Оновлений дизайн панелі швидких налаштувань

Панель швидких налаштувань в Android 16 отримала перероблений інтерфейс. Тепер користувачі зможуть змінювати розмір плиток, а також насолоджуватися новими анімаціями. Крім того, у бета-версії з'явилися покращені перемикачі Wi-Fi та Bluetooth, які активуються одним дотиком.

Покращений захист від шкідливих застосунків

Android 16 використовуватиме локальні алгоритми для виявлення шкідливого ПЗ. Система аналізуватиме текстові та бінарні шаблони, і якщо знайде підозрілі ознаки, попереджатиме користувача ще до встановлення застосунку. Також система повідомлятиме, якщо додаток змінить свою іконку — поширений трюк серед шахрайських програм.

Додатковий захист функції Remote Lock

Функція Remote Lock дозволяє дистанційно заблокувати пристрій через Google-акаунт у браузері. Але тепер, з Android 16, користувач зможе встановити контрольне запитання. Це ускладнить несанкціоноване блокування смартфона навіть у разі доступу до акаунта.

Нагадаємо, пам'ять Android-смартфона — один із найцінніших ресурсів, якого завжди не вистачає. Скільки б вільного місця не було спочатку, з часом воно стрімко зникає. А зайві файли й технічне "сміття" не лише забивають простір, а й гальмують роботу пристрою. Щоб уникнути проблем, очищення слід проводити регулярно — вручну або за допомогою спеціалізованих застосунків.

Також ми писали, що в одному з останніх системних оновлень Google одночасно обмежила частину дій користувачів і посилила захист пристроїв. У компанії зазначили, що починаючи з Android 16, смартфони блокуватимуть небезпечні дії під час викликів із невідомих номерів, а також отримають покращений рівень безпеки — Advanced Protection.