Android 16 скоро выйдет — 5 функций, которые вы могли пропустить

Смартфон с операционной системой Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Android 16 стремительно приближается, и уже известно немало подробностей о новой версии мобильной ОС. Google официально продемонстрировала обновление еще до конференции I/O 2025, и хотя в этом году главное внимание компания уделила проектам Gemini и Astra, Android также не остался без новостей. Новый релиз обещает немало изменений, в частности внедрение дизайна Material 3 Expressive и функции Live Updates. Однако среди ключевых инноваций есть пять особенностей, которые остаются малозамеченными — и зря.

Об этом пишет TechRadar.

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Сокрытие чувствительных уведомлений

Android 16 автоматически будет прятать одноразовые пароли (OTP) на экране блокировки, чтобы предотвратить доступ к ним посторонних лиц. Они будут отображаться только после разблокировки устройства. При этом система будет делать это выборочно — например, когда телефон не подключен к Wi-Fi или давно не использовался, что может свидетельствовать о потере или краже.

Защита во время звонков

Обновление добавляет функцию безопасности во время телефонных разговоров. Android 16 блокирует изменение настроек доступности и запрещает включать разрешение на установку приложений из неизвестных источников во время звонка. Это важный шаг в борьбе с мошенниками, которые часто пытаются убедить жертву изменить эти параметры.

Обновленный дизайн панели быстрых настроек

Панель быстрых настроек в Android 16 получила переработанный интерфейс. Теперь пользователи смогут изменять размер плиток, а также наслаждаться новыми анимациями. Кроме того, в бета-версии появились улучшенные переключатели Wi-Fi и Bluetooth, которые активируются одним прикосновением.

Улучшенная защита от вредоносных приложений

Android 16 будет использовать локальные алгоритмы для выявления вредоносного ПО. Система будет анализировать текстовые и бинарные шаблоны, и если найдет подозрительные признаки, предупреждать пользователя еще до установки приложения. Также система будет сообщать, если приложение изменит свою иконку — распространенный трюк среди мошеннических программ.

Дополнительная защита функции Remote Lock

Функция Remote Lock позволяет дистанционно заблокировать устройство через Google-аккаунт в браузере. Но теперь, с Android 16, пользователь сможет установить контрольный вопрос. Это усложнит несанкционированную блокировку смартфона даже в случае доступа к аккаунту.

Напомним, память Android-смартфона — один из самых ценных ресурсов, которого всегда не хватает. Сколько бы свободного места не было изначально, со временем оно стремительно исчезает. А лишние файлы и технический "мусор" не только забивают пространство, но и тормозят работу устройства. Чтобы избежать проблем, очистку следует проводить регулярно — вручную или с помощью специализированных приложений.

Также мы писали, что в одном из последних системных обновлений Google одновременно ограничила часть действий пользователей и усилила защиту устройств. В компании отметили, что начиная с Android 16, смартфоны будут блокировать опасные действия при вызовах с неизвестных номеров, а также получат улучшенный уровень безопасности - Advanced Protection.