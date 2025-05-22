Пристрої з Android 16 можна буде використовувати як повноцінний ПК — яким чином

Презентація режиму робочого столу в Android 16. Фото: Google

Пристрої з Android 16 отримають нову функцію після виходу оновлення — підтримку десктопного режиму при підключенні до зовнішнього дисплея. Про це офіційно повідомила компанія Google під час конференції для розробників.

Про це пише Engadget.

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Як працюватиме нова функція Android 16

Як зазначили в презентації, новий режим роботи з вікнами та зовнішніми екранами створено у співпраці з Samsung. Функція побудована на основі технології Samsung DeX, яка вже була доступна для деяких смартфонів і планшетів компанії, дозволяючи запускати десктопоподібний інтерфейс на великому екрані.

Google реалізувала подібний підхід, запропонувавши підтримку змінних розмірів вікон та док-панелі для часто використовуваних застосунків. Ця функція потенційно буде доступна як для планшетів, так і для смартфонів. У блозі компанія зазначила, що Android 16 забезпечує "справжній досвід використання десктопу" на великих екранах або при підключенні до зовнішнього дисплея.

Утім, остаточна доступність нової функції залежатиме від виробників пристроїв — саме вони мають активувати цю можливість у своїх прошивках. Також важливу роль відіграватимуть розробники застосунків, адже програми мають бути сумісними з адаптивними вікнами.

Бета-версія Android 16 вже доступна для завантаження на деякі моделі смартфонів і планшетів. Якщо підтримка десктопного режиму не буде перенесена на пізніший етап, то нову функцію можна буде протестувати одразу після офіційного релізу Android 16 у червні.

Нагадаємо, одна з найпомітніших новацій Android 16 — функція Live Updates — більше не буде ексклюзивною для смартфонів Pixel. Під час конференції Google I/O компанія підтвердила, що підтримка цієї функції з'явиться також на пристроях Samsung, OnePlus, Vivo та Xiaomi вже до кінця року.

Також ми писали, що реліз Android 16 наближається, і вже доступно багато деталей про нову версію системи. Серед них — новий візуальний стиль Material 3 Expressive та згадана функція Live Updates. Водночас є п'ять менш помітних, але важливих змін, які не можна пропустити.