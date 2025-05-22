Пристрої з Android 16 можна буде використовувати як повноцінний ПК — яким чином

Нова функція перетворить смартфони з Android 16 на ПК — деталі
Пристрої з Android 16 отримають нову функцію після виходу оновлення — підтримку десктопного режиму при підключенні до зовнішнього дисплея. Про це офіційно повідомила компанія Google під час конференції для розробників.
Про це пише Engadget.
Як працюватиме нова функція Android 16
Як зазначили в презентації, новий режим роботи з вікнами та зовнішніми екранами створено у співпраці з Samsung. Функція побудована на основі технології Samsung DeX, яка вже була доступна для деяких смартфонів і планшетів компанії, дозволяючи запускати десктопоподібний інтерфейс на великому екрані.
Google реалізувала подібний підхід, запропонувавши підтримку змінних розмірів вікон та док-панелі для часто використовуваних застосунків. Ця функція потенційно буде доступна як для планшетів, так і для смартфонів. У блозі компанія зазначила, що Android 16 забезпечує "справжній досвід використання десктопу" на великих екранах або при підключенні до зовнішнього дисплея.
Утім, остаточна доступність нової функції залежатиме від виробників пристроїв — саме вони мають активувати цю можливість у своїх прошивках. Також важливу роль відіграватимуть розробники застосунків, адже програми мають бути сумісними з адаптивними вікнами.
Бета-версія Android 16 вже доступна для завантаження на деякі моделі смартфонів і планшетів. Якщо підтримка десктопного режиму не буде перенесена на пізніший етап, то нову функцію можна буде протестувати одразу після офіційного релізу Android 16 у червні.
Нагадаємо, одна з найпомітніших новацій Android 16 — функція Live Updates — більше не буде ексклюзивною для смартфонів Pixel. Під час конференції Google I/O компанія підтвердила, що підтримка цієї функції з'явиться також на пристроях Samsung, OnePlus, Vivo та Xiaomi вже до кінця року.
Також ми писали, що реліз Android 16 наближається, і вже доступно багато деталей про нову версію системи. Серед них — новий візуальний стиль Material 3 Expressive та згадана функція Live Updates. Водночас є п'ять менш помітних, але важливих змін, які не можна пропустити.
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