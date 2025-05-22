Найкраща функція Android 16 не стане ексклюзивом Google Pixel — яка саме

На столі смартфон з Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Одна з найяскравіших функцій Android 16 — Live Updates — більше не є ексклюзивом для смартфонів Pixel. Під час конференції Google I/O компанія офіційно підтвердила, що підтримка цієї можливості з'явиться також на пристроях від Samsung, OnePlus, Vivo та Xiaomi вже цього року.

Про це пише Android Authority.

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Що вміє функція Live Updates

Функція Live Updates була вперше представлена в бета-версії Android 16. Вона дозволяє користувачам бачити динамічні сповіщення прямо на екрані блокування або домашньому екрані — наприклад, статус доставки їжі, місце розташування водія Uber або хід навігації. Головна перевага — взаємодія без необхідності відкривати додаток: можна написати водієві, зателефонувати або залишити чайові безпосередньо з повідомлення.

Функція Live Updates в Android 16. Відео: Google

На відміну від схожої функції Apple, рішення Google надає більше можливостей для дій без переходу між екранами. Компанія продемонструвала ці переваги на I/O, показавши, як виглядатимуть інтерактивні оновлення в екосистемі Android.

Samsung інтегрує Live Updates у свою панель Now Bar у межах майбутнього оновлення One UI 8 на базі Android 16. Перші витоки вже показували, як саме функція працюватиме на Galaxy-пристроях.

OnePlus реалізує її через систему Live Alerts, яка була представлена ще в Oxygen OS 15. Ця реалізація нагадує Dynamic Island від Apple, дозволяючи отримувати та взаємодіяти з важливими сповіщеннями у зручному форматі.

Щодо інших брендів — vivo і Xiaomi також планують додати Live Updates до своїх фірмових Android-оболонок.

Наразі функція підтримується лише у межах певних категорій — доставка, пасажирські перевезення та навігація. Але Google натякає, що в майбутніх оновленнях перелік сумісних додатків може значно розширитися.

Нагадаємо, реліз Android 16 не за горами, і вже відомо чимало деталей про нову версію операційної системи. У новій версії очікуються зміни в дизайні — впровадження стилю Material 3 Expressive, функція Live Updates та інші нововведення. Водночас кілька важливих функцій залишилися майже непоміченими, хоча заслуговують на увагу.

Також ми писали, що після встановлення оновлення Android може скластися враження, що всі зміни вже застосовано. Однак справжнє налаштування починається саме після цього — варто витратити кілька хвилин на перевірку параметрів, щоб забезпечити стабільну й безперебійну роботу смартфона.