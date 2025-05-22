Лучшая функция Android 16 не станет эксклюзивом Google Pixel — какая именно

На столе смартфон с Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Одна из самых ярких функций Android 16 — Live Updates — больше не является эксклюзивом для смартфонов Pixel. Во время конференции Google I/O компания официально подтвердила, что поддержка этой возможности появится также на устройствах от Samsung, OnePlus, Vivo и Xiaomi уже в этом году.

Об этом пишет Android Authority.

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Что умеет функция Live Updates

Функция Live Updates была впервые представлена в бета-версии Android 16. Она позволяет пользователям видеть динамические оповещения прямо на экране блокировки или домашнем экране — например, статус доставки еды, местоположение водителя Uber или ход навигации. Главное преимущество — взаимодействие без необходимости открывать приложение: можно написать водителю, позвонить или оставить чаевые непосредственно из сообщения.

Функция Live Updates в Android 16. Видео: Google

В отличие от похожей функции Apple, решение Google предоставляет больше возможностей для действий без перехода между экранами. Компания продемонстрировала эти преимущества на I/O, показав, как будут выглядеть интерактивные обновления в экосистеме Android.

Samsung интегрирует Live Updates в свою панель Now Bar в рамках будущего обновления One UI 8 на базе Android 16. Первые утечки уже показывали, как именно функция будет работать на Galaxy-устройствах.

OnePlus реализует ее через систему Live Alerts, которая была представлена еще в Oxygen OS 15. Эта реализация напоминает Dynamic Island от Apple, позволяя получать и взаимодействовать с важными уведомлениями в удобном формате.

Относительно других брендов — vivo и Xiaomi также планируют добавить Live Updates к своим фирменным Android-оболочкам.

Сейчас функция поддерживается только в пределах определенных категорий — доставка, пассажирские перевозки и навигация. Но Google намекает, что в будущих обновлениях перечень совместимых приложений может значительно расшириться.

Напомним, релиз Android 16 не за горами, и уже известно немало деталей о новой версии операционной системы. В новой версии ожидаются изменения в дизайне — внедрение стиля Material 3 Expressive, функция Live Updates и другие нововведения. В то же время несколько важных функций остались почти незамеченными, хотя заслуживают внимания.

Также мы писали, что после установки обновления Android может сложиться впечатление, что все изменения уже применены. Однако настоящая настройка начинается именно после этого — стоит потратить несколько минут на проверку параметров, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу смартфона.