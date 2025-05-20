6 налаштувань після оновлення Android, які не можна ігнорувати

Смартфони Samsung на столі. Фото: Unsplash

Після встановлення оновлення Android може здатися, що все вже зроблено. Але справжня оптимізація починається саме після цього. Щоб смартфон працював без збоїв, варто приділити кілька хвилин додатковим налаштуванням і перевіркам.

Про це пише MakeUseOf.

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Перевірте системні налаштування

Оновлення системи іноді змінюють окремі параметри, які можуть вплинути на роботу пристрою. Насамперед перегляньте налаштування мобільної мережі — нова версія Android може скинути попередження про обсяг використаного трафіку або активувати передачу даних у фоновому режимі.

Також варто перевірити налаштування конфіденційності. Після оновлення можуть з'явитися нові функції або системні служби, які по-іншому обробляють ваші персональні дані.

Оновіть усі застосунки

Після великих оновлень системи деякі застосунки можуть працювати нестабільно або не запускатися взагалі. Щоб уникнути конфліктів та помилок, обов'язково оновіть усі програми через Google Play. Увійдіть у свій обліковий запис, відкрийте розділ "Керування застосунками та пристроєм" і натисніть "Оновити все".

Перевірте вільне місце в пам'яті

Системні оновлення можуть займати додатковий простір, тому варто переконатися, що у вас залишається щонайменше 10% вільної пам'яті. Інакше телефон може почати гальмувати або взагалі не зможе встановлювати нові оновлення.

У налаштуваннях телефону відкрийте розділ "Сховище" або "Догляд за пристроєм", щоб переглянути детальну інформацію. Якщо пам'яті бракує, можна очистити кеш, спустошити кошик або видалити завантажені відео й тимчасові файли.

Очистьте розділ кешу

Після оновлення на пристрої можуть залишитися тимчасові файли, які сповільнюють роботу або призводять до швидкого розряджання акумулятора. Щоб усунути ці проблеми, варто очистити розділ кешу.

Для цього потрібно увійти в режим Recovery. Наприклад, на Samsung Galaxy — вимкніть пристрій, потім одночасно натисніть кнопку живлення і збільшення гучності. У меню оберіть "Wipe cache partition" за допомогою кнопок гучності та підтвердьте вибір кнопкою живлення. Особисті дані не постраждають.

Скиньте налаштування до заводських, якщо потрібно

Іноді оновлення можуть призвести до серйозних збоїв або некоректної роботи системи. Якщо після всіх стандартних кроків проблеми не зникають, розгляньте скидання налаштувань до заводських.

Перед цим обов'язково створіть резервну копію даних у Google Drive або на комп'ютері. Більшість сучасних Android-пристроїв дозволяють провести скидання без втрати інформації або з подальшим відновленням із резервної копії.

Повідомте про помилки

Якщо після оновлення ви зіткнулися з багами, повідомте про це виробнику. У більшості Android-пристроїв є вбудований інструмент для зворотного зв'язку: перейдіть у "Налаштування" — "Про телефон" — "Надіслати відгук". Це допоможе розробникам усунути помилки й покращити майбутні оновлення.

Нагадаємо, навіть якщо ваш Android-смартфон оснащений потужним "залізом", його швидкодія не завжди відповідає очікуванням. У багатьох випадках причина криється не в апаратних можливостях, а в налаштуваннях системи, які штучно обмежують продуктивність.

Також ми писали, що обурення навколо того, що Pixel 8 не отримає функцію Battery Health з Android 16, могло б здатися перебільшеним — якби не одне "але": серію Pixel завжди позиціювали як еталон довготривалої підтримки. Виникає логічне запитання: чи справді сім років оновлень мають сенс, якщо навіть базові нововведення оминають флагмани минулого року?