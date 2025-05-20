6 настроек после обновления Android, которые нельзя игнорировать

Смартфоны Samsung на столе. Фото: Unsplash

После установки обновления Android может показаться, что все уже сделано. Но настоящая оптимизация начинается именно после этого. Чтобы смартфон работал без сбоев, стоит уделить несколько минут дополнительным настройкам и проверкам.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Проверьте системные настройки

Обновления системы иногда меняют отдельные параметры, которые могут повлиять на работу устройства. Первым делом просмотрите настройки мобильной сети — новая версия Android может сбросить предупреждения об объеме использованного трафика или активировать передачу данных в фоновом режиме.

Также стоит проверить настройки конфиденциальности. После обновления могут появиться новые функции или системные службы, которые по-другому обрабатывают ваши персональные данные.

Обновите все приложения

После крупных обновлений системы некоторые приложения могут работать нестабильно или не запускаться вообще. Чтобы избежать конфликтов и ошибок, обязательно обновите все приложения через Google Play. Войдите в свою учетную запись, откройте раздел "Управление приложениями и устройством" и нажмите "Обновить все".

Проверьте свободное место в памяти

Системные обновления могут занимать дополнительное пространство, поэтому стоит убедиться, что у вас остается не менее 10% свободной памяти. Иначе телефон может начать тормозить или вообще не сможет устанавливать новые обновления.

В настройках телефона откройте раздел "Хранилище" или "Уход за устройством", чтобы просмотреть подробную информацию. Если памяти не хватает, можно очистить кэш, опустошить корзину или удалить загруженные видео и временные файлы.

Очистите раздел кэша

После обновления на устройстве могут остаться временные файлы, которые замедляют работу или приводят к быстрой разрядке аккумулятора. Чтобы устранить эти проблемы, стоит очистить раздел кэша.

Для этого нужно войти в режим Recovery. Например, на Samsung Galaxy — выключите устройство, затем одновременно нажмите кнопку питания и увеличения громкости. В меню выберите "Wipe cache partition" с помощью кнопок громкости и подтвердите выбор кнопкой питания. Личные данные не пострадают.

Сбросьте настройки до заводских, если нужно

Иногда обновления могут привести к серьезным сбоям или некорректной работе системы. Если после всех стандартных шагов проблемы не исчезают, рассмотрите сброс настроек до заводских.

Перед этим обязательно создайте резервную копию данных в Google Drive или на компьютере. Большинство современных Android-устройств позволяют провести сброс без потери информации или с последующим восстановлением из резервной копии.

Сообщите об ошибках

Если после обновления вы столкнулись с багами, сообщите об этом производителю. В большинстве Android-устройств есть встроенный инструмент для обратной связи: перейдите в "Настройки" — "О телефоне" — "Отправить отзыв". Это поможет разработчикам устранить ошибки и улучшить будущие обновления.

Напомним, даже если ваш Android-смартфон оснащен мощным "железом", его быстродействие не всегда соответствует ожиданиям. Во многих случаях причина кроется не в аппаратных возможностях, а в настройках системы, которые искусственно ограничивают производительность.

Также мы писали, что возмущение вокруг того, что Pixel 8 не получит функцию Battery Health с Android 16, могло бы показаться преувеличенным — если бы не одно "но": серию Pixel всегда позиционировали как эталон долговременной поддержки. Возникает логичный вопрос: действительно ли семь лет обновлений имеют смысл, если даже базовые нововведения обходят флагманы прошлого года?