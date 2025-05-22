Устройства с Android 16 можно будет использовать как полноценный ПК — каким образом

Презентация режима рабочего стола в Android 16. Фото: Google

Устройства с Android 16 получат новую функцию после выхода обновления — поддержку десктопного режима при подключении к внешнему дисплею. Об этом официально сообщила компания Google во время конференции для разработчиков.

Об этом пишет Engadget.

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Как будет работать новая функция Android 16

Как отметили в презентации, новый режим работы с окнами и внешними экранами создан в сотрудничестве с Samsung. Функция построена на основе технологии Samsung DeX, которая уже была доступна для некоторых смартфонов и планшетов компании, позволяя запускать десктоподобный интерфейс на большом экране.

Google реализовала подобный подход, предложив поддержку изменяемых размеров окон и док-панели для часто используемых приложений. Эта функция потенциально будет доступна как для планшетов, так и для смартфонов. В блоге компания отметила, что Android 16 обеспечивает "настоящий опыт использования десктопа" на больших экранах или при подключении к внешнему дисплею.

Впрочем, окончательная доступность новой функции будет зависеть от производителей устройств — именно они должны активировать эту возможность в своих прошивках. Также важную роль будут играть разработчики приложений, ведь программы должны быть совместимы с адаптивными окнами.

Бета-версия Android 16 уже доступна для загрузки на некоторые модели смартфонов и планшетов. Если поддержка десктопного режима не будет перенесена на более поздний этап, то новую функцию можно будет протестировать сразу после официального релиза Android 16 в июне.

Напомним, одна из самых заметных новаций Android 16 — функция Live Updates — больше не будет эксклюзивной для смартфонов Pixel. Во время конференции Google I/O компания подтвердила, что поддержка этой функции появится также на устройствах Samsung, OnePlus, Vivo и Xiaomi уже до конца года.

Также мы писали, что релиз Android 16 приближается, и уже доступно много деталей о новой версии системы. Среди них — новый визуальный стиль Material 3 Expressive и упомянутая функция Live Updates. В то же время есть пять менее заметных, но важных изменений, которые нельзя пропустить.