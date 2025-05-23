Google готовит полный редизайн Play Store — что изменится в ближайшее время

Google Play на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google может в ближайшее время запустить новый редизайн магазина приложений Play Store, который сделает платформу визуально более привлекательной и интересной для пользователей. Компания показала потенциальные изменения во время сессии "What's New in Google Play" на конференции I/O 2025.

Об этом пишет 9to5Google.

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Во время презентации Google отметила желание отойти от утилитарного вида Play Store и сделать его "более веселым" — то есть интуитивно понятным, ярким и способным заинтересовать пользователя. В этом контексте Play Store описывают как "динамический двигатель открытий", а не просто магазин.

На рендерах, представленных во время выступления (что часто свидетельствует о реальных текущих разработках), можно увидеть обновленную главную ленту приложений — App Home. В дизайне используются изображения или видео на всю ширину экрана. Например, на одной из демонстраций была показана промо-кампания музыкального события, которую поддерживает YouTube Music. Вместо стандартной прямоугольной карусели — полноэкранное медиа с современными визуальными эффектами.

Рендеры обновленного дизайна Google Play Store. Фото: Google

Интерфейс включает логотип Google Play в углу экрана, а также элементы управления вроде уведомлений и переключателя профиля. Однако знакомые вкладки "Для вас", "Популярное", "Другие устройства", "Дети" и "Категории" исчезли — их новое расположение пока неизвестно.

При прокрутке интерфейса пользователь открывает дополнительный слой с секциями "Еще больше для вас" и "Недавно использованные приложения". Это напоминает функцию Collections, которая в ближайшее время интегрируется непосредственно в Play Store и станет доступной в большем количестве стран.

Новый подход сохраняет идею тематических подборок, но теперь они выглядят гораздо масштабнее — например, секции "Вам понравится" или "Похожие новые приложения" группируют контент по интересам, например "Обзоры альбомов" или "Слушайте новую музыку и лайв-сэты".

В списках самих приложений также планируются изменения: на первом месте будет размещена "герой-карусель" — блок с большим визуальным элементом. Кроме того, Google показала пример того, как непосредственно в карусели могут воспроизводиться аудиофрагменты, что открывает новые возможности для презентации медиаприложений.

Этот редизайн пока что не имеет официальной даты запуска, но многое говорит, что Google активно работает над внедрением нового опыта взаимодействия с Play Store.

Напомним, Google продолжает масштабное развертывание функции "Обзор от ИИ" (AI Overviews) в своем поисковом сервисе — теперь она официально доступна и в Украине. В целом инструмент работает более чем в 200 странах и регионах мира и поддерживает более 40 языков.

Также мы писали, что во время конференции Google I/O 2025 компания анонсировала выход первой бета-версии Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release). Это тестовое обновление не содержит радикальных изменений в функциональности, но приносит заметные визуальные новации, в частности новый стиль оформления Material 3 Expressive.